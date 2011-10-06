Анонс на 7 октября

* Под председательством председателя КГГА Александра Попова состоится аппаратное совещание, на котором будут обсуждаться результаты проведения осеннего месячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города Киева.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится заседание информационного пресс-клуба Киевводоканала на Бортнической станции аэрации. Участники пресс-клуба будут ознакомлены с принципом работы единых очистительных сооружений г. Киева.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит Центр занятости Киево-Святошинского района Киевской области (с. Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 26).

* Пресс-конференция на тему: «Украинская экономика на фоне долгового кризиса в еврозоне». Вопросы: анализ текущей экономической ситуации в еврозоне; возможен ли дефолт Греции?; последствия долгового кризиса в странах еврозоны на экономику Украины; прогноз евро/доллар и евро/гривна на конец первого квартала 2012 года. Участники: Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине; Валерий Полховский, аналитик FOREX CLUB в Беларуси.

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