ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Нацбанк обещает в ближайшие дни упростить правила обмена валюты», в котором пишет: Национальный банк Украины подкорректирует правила купли-продажи наличной валюты, сделав их более либеральными, заявил первый замглавы НБУ Юрий Колобов…

http://delo.ua/finance/nacbank-obeschaet-v-blizhajshie-dni-uprostit-pravila-obmena-valjuty-165719/

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Также «Дело» в публикации «Инвестиционная привлекательность Украины упала до уровня кризисного 2009 года – ЕБА» пишет: иностранные компании боятся заходить на рынок Украины из-за высокого уровня коррупции, бюрократии, сложностей в сфере налогообложения, заявляют в Европейской бизнес ассоциации…

http://delo.ua/business/investicionnaja-privlekatelnost-ukrainy-upala-do-urovnja-krizisn-165685/

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«Дело» в публикации «Янукович: Украина заинтересована участвовать в приватизации в Греции» пишет: Украина и Греция определили приоритетные отрасли двухстороннего сотрудничества, среди которых энергетика, судостроение, сельское хозяйство и транспорт…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-ukraina-zainteresovana-uchastvovat-v-privatizacii-v-gr-165726/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бюджет потревожили», в котором пишет: Президент ищет повод для увольнения министра финансов Федора Ярошенко. Претензии Виктора Януковича к работе ключевого финансового ведомства страны привели к проверке министерства с привлечением сотрудников СБУ, налоговой службы и финансовой инспекции. Источники издания в Кабинете министров говорят, что таким образом готовят место нового вице-премьера—министра финансов для нынешнего главы СБУ Валерия Хорошковского. Он должен будет завершить реформу, объединив налоговое и таможенное ведомства в структуре Минфина…

http://www.kommersant.ua/doc/1789196

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Рада не проявила гуманности», в котором пишет: Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект, предполагающий смягчение наказания за преступления в сфере хозяйственной деятельности. На протяжении всего дня парламентская оппозиция вела консультации с большинством на предмет внесения в законопроект дополнения о декриминализации ст. 365 Уголовного кодекса, по которой обвиняется экс-премьер Юлия Тимошенко. Получить какие-либо гарантии соратникам лидера "Батькивщины" не удалось…

http://www.kommersant.ua/doc/1789341

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Издание «Экономические известия» в публикации «Соседи засахарились» пишет: Россия впервые стала экспортером сахара. Соседка продала внешним потребителям 50 тыс. т и ожидает получить урожай 40 млн. т сахарной свеклы в этом сезоне. Для Украины эта новость - крушение всех надежд на собственный экспорт белого песка в РФ и поиск более далеких рынков сбыта, ведь у нас тоже профицит…

http://markets.eizvestia.com/full/sosedi-zasaharilis

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Для Азарова есть замена», в котором пишут: искать замену действующему премьеру будут в нынешнем составе Кабмина. Об этом свидетельствует сложившаяся практика комплектования команды. Практически все ключевые посты в правительстве занимают выходцы из Донецкой области, которые уже проявили себя как относительно эффективные управленцы на региональном уровне…

http://state.eizvestia.com/full/dlya-azarova-est-zamena

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«Экономические известия» публикуют материал «Инноваторы как залог развития государства», в котором пишут: законодательство Украины предусматривает финансирование науки в объеме не менее 1,7% ВВП, но за последние 10 лет цифра, заложенная в бюджете, не превышала и 0,5%. Но даже она не соответствует действительности, ведь большинство научно-технических программ финансируются всего на 10-20%…

http://state.eizvestia.com/full/innovatory-kak-zalog-razvitiya-gosudarstva

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Газета «Сегодня» в публикации «Инфляция в сентябре была в 10 раз ниже обычной» пишет: один эксперт называет столь низкий рост цен аномальным, другой считает, что столь маленькую цифру дали только овощи и фрукты…

http://www.segodnya.ua/news/14296302.html

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Также «Сегодня» в публикации «Билеты на поезда будут продавать по вагонам» пишет: «Укрзализныця» вводит новые правила - теперь вагоны не будут ездить полупустыми…

http://www.segodnya.ua/news/14296236.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации ««Евроинтеграция»: Украина перешла на часовой пояс Москвы» пишет: ВР постановлением отменила в Украине «зимнее» время, тем самым нарушив не только географические, но и внутренние законы страны. А также свела на ноль заявления власти об окончательном выборе – евроинтеграции…

http://economics.unian.net/rus/detail/105040

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Путин задал тон новой экономполитике» пишет: премьер-министр РФ пытался задать тон экономической политике нового электорального цикла: на первый план выходит финансовая дисциплина, на второй - социальные расходы. Не все поверили в это…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1385748/dva_lica_putina

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Также «Ведомости» в публикации «Падение рынка не спровоцировало массовых margin calls» пишут: кризис 2008 г. многому научил российских заемщиков. С августа рынок упал на 23%, но массовых продаж залогов по margin calls не случилось…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1385746/kol_dlya_dolzhnika

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Издание «Известия» в публикации «Фамилия премьера — двигатель торговли» пишет: производитель мороженого пытается зарегистрировать товарный знак «Путина»…

http://www.izvestia.ru/news/503177

(УНИАН)