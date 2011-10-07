Литвин не видит запрета для внесения "статьи Тимошенко" в законопроект о декриминализации

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не видит никаких запретов для того, чтобы народные депутаты внесли "статью ТИМОШЕНКО" в президентский законопроект о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса.

Об этом он сказал в эфире программе «Вечер с Николаем Княжицким» на ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Сегодня идет процесс, будет ли найден консенсус, будет ли выход на единое решение. В процессе подготовки ко второму чтению я убежден, что эти предложения (о декриминализации 365 статьи Уголовного кодекса, по которой, в частности, судят экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО) будут подаваться в виде поправок, дополнений к данному закону. Дальше – это процесс нахождения компромисса», - заметил В.ЛИТВИН.

На уточняющий вопрос, могут ли эти предложения попасть в документ ко второму чтению, В.ЛИТВИН ответил: «Абсолютно нет никаких запретов к тому, чтобы депутаты внесли соответствующее предложение».

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».