До 2014 года НАТО планирует вывести войска из Афганистана

Брюссель. До 2014 года НАТО планирует передать функции управления провинциями Афганистана национальным силам этой страны и вывести свои войска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера заявил Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН на пресс-конференции в Брюсселе по результатам двухдневной встречи глав оборонных ведомств стран-членов и партнеров Альянса.

«Этот переход должен быть завершен до конца 2014 года. Афганские силы все чаще демонстрируют, что они способны взять на себя ответственность в регионе», - отметил А. Фог РАСМУССЕН.

По его словам, на саммите НАТО в Чикаго 20-21 мая 2012 года будет точно решено, что Альянс будет делать дальше в Афганистане. «Это будет одним из наших главных задач на саммите», - сказал он.

Кроме того, как отметил А. Фог РАСМУССЕН, руководители оборонных ведомств стран НАТО на встрече в Брюсселе договорились о долгосрочном партнерстве с Афганистаном в сфере образования, в частности, подготовки персонала силовых структур.

Также во время мероприятия был обсужден вопрос проведения операции «Совместный защитник» в Ливии, а именно - условия, по которым Альянс мог бы завершить миссию в этой стране.

«Понятно, что конец не за горами. Силы КАДДАФИ борются за безнадежное дело. Угроза для гражданских лиц исчезает. Последние положительные события в Ливии необратимые, - отметил А. Фог РАСМУССЕН. – Мы преисполнены решительности продолжать нашу работу до тех пор, пока сохраняется угроза».