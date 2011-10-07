Бойко: «Нафтогаз» не отзовет свой иск к Тимошенко

Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО заявляет, что НАК «Нафтогаз Украины» не отзовет своего гражданского иска к экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО относительно нанесенных ее действиями ущерба.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.БОЙКО заявил сегодня во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, комментируя заявление народного депутата от «БЮТ-Батьківщини» Антонины БОЛЮРИ, что ущерба по итогам 2009 года у «Нафтогаза» не было, и отвечая на вопрос, не собирается ли «Нафтогаз» отзывать свой иск.

По словам Ю.БОЙКО, «Нафтогазу» был причинен очень большой ущерб, поскольку «Укртрансгаз» за месяц до подписания газовых соглашений закупал топливный газ по 180 долларов, а через месяц уже по 360 долларов.

«Я уверен, что вы сможете посчитать ущерб сами. Поэтому мы не можем отозвать гражданский иск», - сказал Ю.БОЙКО.