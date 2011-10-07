Еще один свидетель стал на сторону Луценко

Бывший начальник Департамента разведывательно-поисковой деятельности МВД Украины Сергей ЛЕВЧЕНКО заявил суду, что водитель экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Леонид ПРИСТУПЛЮК был оформлен в МВД на законных основаниях, и без указания тогдашнего руководителя ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ЛЕВЧЕНКО заявил сегодня во время допроса в ходе судебного заседания в Печерском районном суде Киева.

«Нет, не было такого указания. Мы с министром общались только по вопросам уголовных дел, и то тех, которые стояли у министра на контроле», - сказал С.ЛЕВЧЕНКО.

Он также подтвердил законность предоставления Л.ПРИСТУПЛЮКУ квартиры, заметив, что решение об этом, насколько он помнит, как и в других случаях, принималось коллегиально жилищной комиссией МВД в присутствии всех начальников департаментов министерства.

В то же время, С.ЛЕВЧЕНКО заметил, что он не вникал в основания трудоустройства Л.ПРИСТУПЛЮКА, и думал, что тот раньше работал в органах внутренних дел.

Кроме того, свидетель заметил, что все водители предыдущих министров также оформлялись на работу в ДРПД, поскольку им необходимо было иметь доступ к государственной тайне.

«Я знал, что водители в основном всех министров работали в нашем подразделении. И не только министров, но и заместителей министров… Эту практику ввел не ЛУЦЕНКО», - отметил С.ЛЕВЧЕНКО.

В то же время, отвечая на вопрос адвокатов, он заметил, что на досудебном следствии не говорил, что Л.ПРИСТУПЛЮК был оформлен на работу незаконно. «Я не мог дать такие показания, поскольку я лично приказ (о его трудоустройстве – УНИАН) не читал», - сказал свидетель.

По словам С.ЛЕВЧЕНКО, он не говорил на досудебном следствии о том, что в случае отказа подписывать документы относительно Л.ПРИСТУПЛЮКА, у него могли возникнуть проблемы на службе.

Отвечая на вопрос, когда именно он давал правдивые показания, С.ЛЕВЧЕНКО сказал: «сегодня я дал суду правдивые показания».

Как сообщал УНИАН, 3 октября седьмой свидетель по уголовному делу Ю.ЛУЦЕНКО Андрей БРАСЛАВСКИЙ заявил, что не получал от тогдашнего министра никаких указаний относительно трудоустройства в МВД его водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА.

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа.

По одному из эпизодов дела Ю.ЛУЦЕНКО обвиняют в незаконном трудоустройстве в МВД его водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА.