Главное на 7 октября (день)

Финансы

Международные валютные резервы НБУ в сентябре сократились на 3,3 млрд. долл.

Международные валютные резервы Национального банка Украины в сентябре 2011 года сократились на 8,5%, или на 3,256 млрд. долл., – до 34,95 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с начала года (на 1 января было 34,576 млрд. долл.) золотовалютные резервы увеличились на 1,1%, или на 0,374 млрд. долл.

Также сообщается, что на 1 октября в структуре резервов 33,388 млрд. долл. составляла иностранная валюта, резервная позиция в МВФ – 0,03 млн. долл., специальные права заимствования – 8,49 млн. долл., золото – 1,452 млрд. долл.

Напомним, первый заместитель председателя правления НБУ Юрий КОЛОБОВ вчера заявил, что одной из основных причин снижения объема золотовалютных резервов стали интервенции Нацбанка с целью удовлетворения спроса населения на валюту.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ не исключает, что объем золотовалютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.

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До конца года причин для резкой девальвации гривни не будет

До конца 2011 г. причин для резкой девальвации гривни не будет.

Об этом говорится в Ежедневном обзоре рынков, переданном УНИАН, который был подготовлен аналитиками «ИНГ Банка» Александром ПЕЧЕРИЦЫНЫМ и Галиной АНТОНЕНКО.

«Поскольку мы считаем, что как минимум до конца 2011 г. причин для резкой девальвации гривни не будет, мы подтверждаем наш прогноз по курсу гривни к доллару США на конец года на уровне 7,999», - говорится в обзоре.

Аналитики банка по-прежнему не видят каких-либо причин для девальвации гривни в краткосрочной перспективе, даже несмотря на то, что паника инвесторов на мировых финансовых рынках оказала влияние на большинство развивающихся экономик.

«Мы также не считаем, что ситуация в Украине повторит ситуацию 2008 г., когда национальная валюта девальвировала на 60%», - говорится в документе, при этом отмечается, что как минимум в краткосрочной перспективе причины для девальвации гривни отсутствуют.

Аналитики отмечают, что внутренний валютный рынок остается относительно стабильным, тогда как недавнее оживление экспорта зерновых способствует росту предложения валюты.

Как сообщал УНИАН, 6 октября первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Юрий КОЛОБОВ заявил, что в Нацбанке не видят предпосылок для девальвации гривны.

"Экономической составляющей для девальвации гривни нет, - сказал Ю.КОЛОБОВ, - Мы видим, что у нас два месяца подряд была дефляция. По итогам сентября мы ожидаем инфляцию или нулевую, или незначительную. Цены на металл не падают".

Представитель Нацбанка также отметил, что в стране рекордный урожай сельскохозяйственной продукции. При этом регулятор надеется, что правительство в ближайшее время сделает все для возобновления объемов экспорта сельхозпродукции.

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ВР внесла изменения в Госбюджет-2011 относительно уточнения положений

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменения к статье 9 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2011 год” (относительно уточнения положений).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 371 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Документом предусмотрено статью 9 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2011 год” изложить в такой редакции: «Установить, что в 2011 году государственные гарантии предоставляются Кабинетом министров Украины на сумму 15 000 000 тыс. грн. для обеспечения полного или частичного выполнения долговых обязательств по заимствованиям субъектов ведения хозяйства - резидентов Украины государственного сектора экономики».

Порядок и условия предоставления государственных гарантий устанавливаются Кабинетом министров Украины.

Государственная служба автомобильных дорог Украины, субъекты ведения хозяйства, объекты государственной собственности которых принадлежат к сфере управления Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, которые осуществляют реализацию национальных проектов, и субъекты ведения хозяйства, объекты государственной собственности которых принадлежат к сфере управления Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов, освобождаются от обязательства подавать обеспечение выполнения обязательств перед государством по возмещению расходов государственного бюджета и платить в государственный бюджет плату за получение государственных гарантий.

Данный Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, статьей 9 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» предусмотрена возможность предоставления Кабинетом министров Украины государственных гарантий на сумму 15 000 000 тыс. грн. для обеспечения полного или частичного выполнения долговых обязательств по заимствованиям субъектов ведения хозяйства - резидентов Украины государственного сектора экономики. Кроме этого определены направления по которым могут предоставляться такие гарантии.

В записке сказано, что на сегодня Кабинетом министров Украины принято решение относительно предоставления государственных гарантий на сумму 15 000 000 тыс. грн., из них на сумму 11 500 000 тыс. грн. уже подписаны гарантийные соглашения.

В ней отмечено, что поскольку установленным лимитом государственных гарантий не возможно удовлетворить в полном объеме определенные статьей 9 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» направления предлагается их удалить.

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ТЭК

Польша может подать в суд на «Газпром» в середине октября

Варшава. Польша намерена в середине октября подать в суд на главного поставщика газа в страну - российский «Газпром», если он не согласится предоставить скидку на поставляемое топливо.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба принадлежащей государству нефтегазовой компании PGNIG, которая будет выступать стороной в судебном споре в международном арбитраже в Стокгольме.

«Переговоры требуют сохранения конфиденциальности, поэтому о результатах мы проинформируем после их завершения, которое запланировано на середину октября», - отметила компания в специальном заявлении для СМИ.

«Если они не принесут удовлетворяющих результатов, то PGNiG направит дело в международный арбитраж», - сказано в сообщении, которым располагает агентство.

6 октября польская газета DziennikGazetaPrawna написала, что польские власти требуют от россиян 10% скидки на поставляемое в Польшу топливо, отметив, что „цена вопроса” составляет более 0,5 млрд. долларов.

„Аргументы о необходимости снизить цены на нашей стороне. Спрос в Европе сильно сократился, перед нами - возможность очередного замедления экономического роста, кроме того, сейчас наблюдается значительно превышающее спрос предложение на LNG, который является конкурентом российскому газу», - сказал изданию вице-глава PGNiG Радослав ДУДЗИНЬСКИЙ.

DGP отметила, что в случае удовлетворения иска польской компании «Газпром» будет обязан вернуть PGNiG «несколько сот миллионов долларов», переплаченных за газ с момента, когда компания подала заявку о снижении цены – с апреля 2011 года.

Издание также напомнило, что снижение цены на газ от «Газпрома» добивается Литва, международный гигант Shell, французский GdF Suez, а также итальянская ENI.

Газета добавила, что немецкие RWE и E.ON уже подали иски в международный арбитраж, требуя снизить цену на российский газ.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Р. ДУДЗИНСЬКИЙ называл подачу PGNiG иска «наиболее вероятным сценарием», если россияне добровольно не предоставят скидку к октябрю.

Справка УНИАН. Крупнейшая страна Восточной Европы 38-миллионная Польша, которая за счет собственной добычи газа покрывает около трети своих потребностей, с конца 2010 года практически все остальные 70% импортирует из Российской Федерации.

PGNiG в принятой в 2008 году стратегии своего развития прогнозировала сокращение газовых поставок из РФ в общем балансе до 40%, сохранение около 30% доли собственной добычи и поставку еще около 30% из других источников, в частности через строящийся LPG-терминал на Балтийском море.

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Создано СП для строительства морского участка «Южного потока»

Москва. В Цуге (Швейцария) зарегистрировано совместное предприятие «Саут Стрим Трэнспорт АГ» (South Stream Transport AG) .

Как сообщили УНИАН в ООО «Газпром экспорт», СП займётся проектированием, финансированием, строительством, эксплуатацией и обслуживанием морского участка газопровода «Южный поток».

Управляющим директором нового совместного предприятия назначен Главный исполнительный директор проекта «Южный поток» Марсель КРАМЕР. Уставный капитал СП сформирован в размере 100 тыс. швейцарских франков.

Планируется, что морской участок газопровода пройдет по дну Черного моря от российского побережья до Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит около 900 километров на максимальной глубине, превышающей два километра. Далее «Южный поток» пройдет по территориям Болгарии, Греции, Сербии, Венгрии, Словении и Австрии.

Доли в морском участке проекта «Южный поток» распределены следующим образом: "Газпром" — 50%, ENI — 20%, Wintershall Holding и EDF — по 15%.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы.

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"Нафтогаз" закупил необходимый объем газа для зимы - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что «Нафтогаз» закупил необходимый объем газа для обеспечения народного хозяйства Украины в зимний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

По словам премьера, компания «Нафтогаз» «закупила столько газа, сколько нужно для обеспечения народного хозяйства Украины на зимний период». Между тем, в вопросе народного депутата Александра ГУДЫМЫ (фракция «БЮТ-Батьківщина») речь шла о том, что в СМИ появилась информация, что компания «Черноморнефтегаз», которая является дочерней компанией "Нафтогаза", закупила бурильные установки по таким высоким ценам, что нанесен «ущерб национальным интересам государства». Депутат спросил: «Готов ли премьер-министр Н.АЗАРОВ сидеть в тюрьме?».

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Агро

Верховная Рада отменила экспортную пошлину на пшеницу и кукурузу

Верховная Рада приняла Закон Украины «Об утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на отдельные виды сельскохозяйственных культур».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 272 из 365 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается отменить экспортную пошлину на пшеницу и кукурузу, однако до 1 января 2012 года остается экспортная пошлина на ячмень по ставке 14%, но не меньше, чем 23 евро за одну тонну.

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ГПЗКУ намерена в 2012 году увеличить парк комбайнов в 4 раза, зерновозов – в 5 раз

ГП «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) намерена в 2012 году увеличить парк комбайнов в 4 раза – до 2 тыс. штук, зерновозов – в 5 раз, до 1,5 тыс. штук.

Об этом заявил директор по стратегическому развитию ГП «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» Игорь ФИЛИПЕНКО газете «Голос Украины» от 7 октября 2011 года.

«На следующий год у нас будет уже не пятьсот комбайнов и триста зерновозов, а две тысячи комбайнов и полторы тысячи зерновозов. В 2014 году, по нашим планам, эти цифры составят 7200 и 5000 машин соответственно», - сказал И.ФИЛИПЕНКО.

По его словам, спрос на услуги по уборке урожая очень высокий. Так, будучи одним из лидеров производства зерновых, Украина имеет самую низкую в мире обеспеченность зерноуборочной техникой – не более 40% от потребности. А 78% комбайнового парка находится за пределами амортизационного и экономически целесообразного срока эксплуатации. При этом почти две трети от этого парка составляют машины типа «СК-5-НИВА», эффективность использования которых равна нулю или отрицательная.

И.ФИЛИПЕНКО отметил, что ГПЗКУ избрала интенсивный путь развития своего уборочного парка - когда комбайны сконцентрированы в едином предприятии и работают по всей Украине, координируясь из высокотехнологичного центра управления. В этом случае для решения проблемы потерь урожая компании достаточно приобрести 7,2 тыс. машин в течение 4-х лет и потратить на это 8,9 млрд. грн.

«Реализуя интенсивный путь, мы инициируем сборку комбайнов, зерновозов и прочей сельхозтехники на Украине – с постоянным увеличением локализации производства, – тем самым стимулируя отечественное машиностроение и создавая огромное количество новых рабочих мест – как в полях, так и на заводах», - сказал И.ФИЛИПЕНКО.

По его словам, предлагаемый вариант пополнения парка дешевле и эффективнее, комбайны окупаются уже за 4 года.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало "Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины" (ГПЗКУ) в августе 2010 года. При этом были ликвидированы 36 дочерних предприятий ГАК «Хлеб Украины».

Кабинет министров Украины своим постановлением от 6 июня 2011 г. принял решение реорганизовать ГПЗКУ в государственное публичное акционерное общество. Уставный капитал предприятия формируется путем передачи ему целостных имущественных комплексов ликвидируемых дочерних предприятий компании «Хлеб Украины» с дальнейшим созданием на их базе обособленных подразделений предприятия.

На сегодня корпорация – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства – до экспорта. ГПЗКУ – это производитель, переработчик, покупатель, экспортер и партнер сельхозпроизводителей.

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Соцполитика

Кабмин планирует в 2012 году направить на выплату льгот 5,2 млрд. грн.

Кабинет министров Украины в 2012 году планирует направить на выплату льгот гражданам 5,2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, выступая в парламенте на Часе вопросов к правительству, заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Из года в год мы увеличиваем те статьи расходов и обеспечиваем соответствующую социальную защиту для граждан», - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, в 2010 году в государственном бюджете было предусмотрено 5,9 млрд. грн. средств для выплаты социальных гарантий, в том числе на льготы - 4,1 млрд. грн., на субсидии — 1,8 млрд. грн., в 2011 году – 7 млрд. грн., из них на льготы — 4,9 млрд. грн., на субсидии — 2,1 млрд. грн. На 2012 год запланированы социальные расходы в сумме 7,4 млрд., в частности на льготы — 5,2 млрд. грн., на субсидии — 2,2 млрд. грн.

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Транспорт/Связь

8 октября в связи с открытием НСК «Олимпийский» в центре Киева будет перекрыто движение

8 октября в связи с подготовкой и проведением торжественной церемонии открытия НСК «Олимпийский» введено ограничение движения транспорта в центральной части города, в частности по улицам, которые непосредственно прилегают к стадиону.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, 8 октября с 8.00 до 23.00 будет перекрыто движение транспорта (кроме троллейбусных и автобусных маршрутов общего пользования) на таких улицах: ул. Эспланадная (от ул. Басейной до ул. Саксаганского); ул. Рогнединская (от ул. Шота Руставели до ул. Эспланадной); ул. Жилянская (от ул. Красноармейской до ул. Шота Руставели); ул. Физкультуры (от ул. Красноармейской до заезда на НСК «Олимпийский».

Кроме того, при необходимости, может быть перекрыто движение автотранспорта на улицах: Красноармейская (от ул. Дмитрова до ул. Физкультуры); ул. Дмитрова (от ул. Красноармейской до ул. А.Барбюса) и на пер. Лабораторный (от ул. А.Барбюса до пре. Госпитального).

Киевская городская государственная администрация обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к принимаемым мерам, и воздержаться от передвижения на собственных транспортных средствах по указанным выше улицами в субботу, 8 октября.

В то же время, как информировали в Главном управлении транспорта и связи, на протяжении дня 8 октября пассажирский транспорт и метрополитен будут работать в привычном режиме. Но по завершению торжеств на стадионе, будут введены ограничения относительно входа пассажиров на станции Киевского метрополитена «Олимпийская» и «Дворец спорта».

В Главном управлении также сообщили, что вечером 7 октября и на протяжении 8 октября будут также предприняты меры относительно запрета парковки транспортных средств в пределах улиц, прилегающих к стадиону.

Одновременно пешеходная зона вокруг НСК «Олимпийский» будет свободна для прохода пассажиров.

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Завтра в Украине ожидается дождливая погода, в Карпатах с мокрым снегом

8 октября, по прогнозам синоптиков, в западных областях Украины пройдет дождь, ночью сильный дождь, на высокогорье Карпат с мокрым снегом.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; в Карпатах на протяжении суток 1-5° тепла.

В большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью без осадков, днем ожидается дождь, местами гроза. Температура ночью 9-14°, днем 16-21°. На остальной территории без осадков, только днем в Кировоградской и Одесской областях пройдут отдельные кратковременные дожди.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 20-25°, в южной части до 28°.

Ветер на протяжении суток будет преобладать южный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/с, местами, кроме восточных областей, порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области ночью без осадков, днем ожидается дождь, кое-где гроза. Температура по области ночью 9-14°, днем 16-21°. По г. Киеву температура ночью 12-14°, днем 19-21°.

7 октября температура воды в Черном и Азовском морях 15-19°, в Днепре возле Киева 15°.

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