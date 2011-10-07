Минск. Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что Украина «вернется к разговору о ЕЭП».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом А.ЛУКАШЕНКО сказал на пресс-конференции для российских СМИ.

Он напомнил, что идея создания Единого экономического пространства принадлежит Владимиру ПУТИНУ, впервые она была озвучена на встрече глав четырех государств: Беларуси, Казахстана, России и Украины.

«ЕЭП - это была инициатива ПУТИНА, когда он был президентом. Он пригласил меня и КУЧМУ к себе домой в Ново-Огарево и первый поднял эту тему. Но прежде чем говорить тогда с КУЧМОЙ, он спрашивает: как ты думаешь, стоит - не стоит поднимать. Я говорю: конечно, ты можешь эту тему поднять, но КУЧМА не пойдет на эту интеграцию», - рассказал А.ЛУКАШЕНКО.

По словами белорусского президента, «как видите, Украина оказалась не вовлеченной в это, потому что там Рада, националисты, и действительно, у КУЧМЫ не хватило сил, чтобы начать этот процесс в Украине».

По его словам, в это же время в Москве с визитом находился Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

«Таким образом, мы фактически на кухне у ПУТИНА оказались вчетвером. И вот он тогда впервые высказал идеи Единого экономического пространства", - подчеркнул Президент Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО уверен, что Украина все равно вернется к разговору об ЕЭП. «Остались мы втроем в надежде на то, что все-таки когда-нибудь Украина вернется к этому разговору, потому что его начинали вчетвером, впервые там, дома у ПУТИНА. Хотя тогда и о Казахстане речь не шла», - сказал Президент Беларуси.

Справка УНИАН, Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления Единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.