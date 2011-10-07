Главное на 7 октября (вечер)

Энергетика

Украинские предприятия готовы принять участие в строительстве нефте- и газотранспортных объектов на территории Греции.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на украинско-греческом форуме бизнеса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что украинские предприятия имеют большой опыт в сфере проектирования, строительства, обслуживания и эксплуатации объектов транспортно-энергетической инфраструктуры.

Президент выразил убеждение, что неблагоприятная сегодня экономическая ситуация в мире «не должна тормозить развитие двустороннего сотрудничества» в таких приоритетных для экономик Украины и Греции сферах, как судостроение, транспорт, энергетика, агропромышленный комплекс, туризм, инвестиционное сотрудничество, наука и технологии.

«В ходе переговоров с высшим руководством Греции мы достигли понимания относительно необходимости реализации конкретных перспективных проектов по упомянутым направлениям. Мы принципиально договорились, что наши правительства должны обеспечить надлежащие условия для того, чтобы предприниматели обеих стран имели возможность успешно развивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Российского газового общества, вице-спикер Госдумы РФ Валерий ЯЗЕВ, заявил, что Украина будет вынуждена выполнять действующий контракт без снижения стоимости газа.

Об этом В. ЯЗЕВ сказал собственному корреспонденту УНИАН в РФ.

«По Украине все будет хорошо потому, что Украине деваться некуда. Будет газ брать в необходимом количестве, платить все, что положено», - сказал В.ЯЗЕВ.

Отвечая вопрос, чем могут завершиться переговоры между Украиной и «Газпромом» после встречи Президента Украины Виктора ЯНКОВИЧА с российским руководством в Завидово, он ответил: «У нас нет оснований понижать цену».

По его словам, для положительного решения этого вопроса Украине необходимо вступить в Таможенный союз и ЕЭП, а также «Нафтогазу» интегрироваться в «Газпром».

«После этого, конечно, газ будет дешевле для потребителей – это 100%», - сказал он.

Беларусь подтверждает, что продаст «Газпрому» 50% акций «Белтрансгаза» при условии гарантированного транзита газа через Беларусь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил на пресс-конференции для представителей российских СМИ.

Он подчеркнул, что в качестве условия продажи 50% акций «Белтрансгаза» белорусская сторона выдвигает требование о прокачке российского газа через территорию Беларуси.

«Ну что, я продам трубу, а вы (Россия – УНИАН) не будете по ней качать газ на запад, будете по «Северному потоку»? Так какой смысл мне продавать ее? Поэтому мы говорим «Газпрому» так: мы вам эту трубу продадим, но с условием, что она будет задействована, что вы ее не перекроете, не закроете. Это тоже наши доходы», - отметил президент Беларуси.

По словам А.ЛУКАШЕНКО, «Газпром» долго сопротивлялся.

«Тогда мы сказали: мы не будем продавать. Нам надо, чтобы это предприятие в Беларуси осталось и работало. Наконец, договорились. Миллер приехал, говорит: да, мы согласны. Тогда и мы согласны», - сказал А. ЛУКАШЕНКО.

Финансы

В этом году прирост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине ожидается на уровне 5%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на бизнес-форуме «Сотрудничество Украины и Греции в условиях мирового экономического кризиса: практические возможности и перспективы сотрудничества».

По его словам, стабильная работа власти позволила стране возобновить позитивные тенденции в экономике. В частности, рост произошел во всех ключевых секторах экономики: промышленное производство выросло на 9%, строительство – на 14%, аграрная отрасль – более чем на 9%. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что также оживился внутренний потребительский рынок.

«Имеем стабильную и уравновешенную финансовую ситуацию, стабильный и прогнозируемый курс гривни», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, экспорт товаров и услуг Украины по итогам первого полугодия, по сравнению с аналогичным периодом прошлого году, вырос на 42%. В этом году Украина планирует получить урожай зерновых на уровне свыше 50 млн. тонн, что на 11 млн. тонн больше, чем в прошлом году.

В.ЯНУКОВИЧ назвал закономерным, что реформы и политическая стабильность создают привлекательные условия для инвестиций в Украине.

По его словам, одним из приоритетных направлений дальнейшей работы по модернизации экономики Украины является улучшение условий ведения бизнеса.

«Мы сосредоточились на усовершенствовании механизмов государственной регуляторной политики посредством уменьшения вмешательства государства в деятельность бизнеса, упрощения и усовершенствования существующих процедур регулирования», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что уже сейчас на треть сокращены лицензированные виды деятельности, уменьшено количество контролирующих органов, определен исчерпывающий перечень документов разрешительного характера и внедрен «декларативный принцип» их выдачи, существенно упрощены соответствующие процедуры в строительстве.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, неотложными задачами является завершение реформирования регуляторной системы, усовершенствование законодательства по вопросам банкротства и противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий, усиление ответственности за нарушение в сфере государственной регистрации. Также в особом внимании нуждается реформирование сферы предоставления административных услуг.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в сентябре 2011 года против августа составила 0,8%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в сентябре 2011 года показатель базовой инфляции против декабря 2010 года составил 5,7%, против сентября 2010 года - 7,8%, в январе-сентябре 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 8,8%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧподписал Закон Украины №3741-VІ «О внесении изменения в раздел XX Налогового кодекса Украины относительно применения нулевой ставки с налога на добавленную стоимость».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в пункт 22 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины (относительно отсрочки нулевой ставки на природный газ)».

Этим законом предусмотрено, что временно, с 1 июля 2011 года по 31 декабря 2012 года, операции по поставкам природного газа по коду согласно УКТ ВЭД 2711 21 00 00 (без учета стоимости услуг по его транспортировке, распределению и поставкам), ввезенного на таможенную территорию Украины Публичным акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (кроме операций по поставкам такого газа для населения, учреждений и организаций, которые финансируются из государственного бюджета и местных бюджетов, предприятий теплоэнергетики для производства тепловой энергии для населения, и других потребителей, которые не являются плательщиками этого налога) облагаются налогом по нулевой ставке налога на добавленную стоимость.

В действующем Налоговом кодексе предусмотрено, что нулевая ставка действует с 1 июля по 1 октября 2011 года.

Министерство финансов Украины сегодня разместило индексированные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 1 млрд. 742 млн. 053,2 тыс. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, были размещены облигации с датой погашения 28 сентября 2016 года и доходностью 8,75% годовых.

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