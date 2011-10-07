Курс НБУ на 10.10.11

Официальный курс НБУ на 10.10.11100 USD – 797.2700 (7 октября – 797.2700)100 EUR – 1071.0525 (7 октября – 1057.8976)10 RUR – 2.4760 (7 октября – 2.4525) Учетные курсы банковских металлов на 10.10.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-131629.28 (7 октября-131509.69)961 XAG 10 Серебро-2549.67 (7 октября-2535.32)962XPT10Платина-121264.77 (7 октября-119909.41)964XPD10Палладий – 47676.75(7 октября-47437.57)

Официальный курс НБУ на 10.10.11 100 USD – 797.2700 (7 октября – 797.2700) 100 EUR – 1071.0525 (7 октября – 1057.8976) 10 RUR – 2.4760 (7 октября – 2.4525) Учетные курсы банковских металлов на 10.10.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-131629.28 (7 октября-131509.69) 961 XAG 10 Серебро-2549.67 (7 октября-2535.32) 962XPT10Платина-121264.77 (7 октября-119909.41) 964XPD10Палладий – 47676.75(7 октября-47437.57)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter