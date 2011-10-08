БЮТ и НУ-НС 10 октября зарегистрируют поправки в закон о декриминализации - Томенко

Фракции оппозиции согласовали совместные поправки в законопроект о декриминализации экономических преступлений, принятие которых снимет политические преследования.

Об этом Н.ТОМЕНКО сообщил в пятницу в эфире 5-го канала.

"Сегодня (пятница - УНИАН) мы имели совещание руководства фракции БЮТ-Батьківщина и НУ-НС и мы договорились ко второму чтению в закон о декриминализации внести совместные поправки, которые будут касаться того, чтобы снять статьи которые касаются политического преследования", - сказал вице-спикер. Он сообщил, что соответствующие изменения будут зарегистрированы уже в понедельник 10 октября.

При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что речь не идет исключительно о том, чтобы исключить только те статьи законодательства, которые касаются Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО. "Мы говорим об общих вещах, чтобы не было прецедента и двусмысленной трактовки под которое попадает политическая деятельность", - сказал Н.ТОМЕНКО. Он заметил, что после критики со стороны европейских лидеров была надежда, что во время голосования законопроекта будут все-таки внесены те поправки по которым отменяется соответствующее уголовное преследование.