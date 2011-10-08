Томенко: приговор для Тимошенко будет обвинительным, однако его могут не объявить

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО не исключает, что при некоторых условиях 11 октября приговор Юлии ТИМОШЕНКО не будет объявлен.

Об этом он заявил в эфире 5-го канала в пятницу.

"Приговор может не быть объявлен при условии сценария, когда, например, Президент пойдет более радикальным и революционным путем. Не через декриминализацию, а через послабление приговора или передачу дела на дорасследование", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, сегодня создается впечатление, что и прокуратура, и судья Печерского райсуда Киева не на 100% влияют на ситуацию вокруг уголовного дела. Вице-спикер заметил, что решения пишутся в более высоких кабинетах. «Мяч на поле Президента, на Банковой или на горе Афон - не знаю где, но пока мы не влияем на ситуацию», - добавил вице-спикер. Он заметил, что если приговор действительно будет объявлен 11 октября, то, скорее всего, он будет обвинительным. "И возможно только после того власть примется за поиск того, как выходить из этой ситуации...Но карты раскрыты, потому что представители большинства говорят, что готовы голосовать за декриминализацию хоть сейчас, если позвонят и скажут, что Президент соглашается. Главным человеком в этом процессе является ЯНУКОВИЧ и это очевидно", - сказал он.

“У нас пока парадоксальная ситуация складывается, КИРЕЕВ в совещательной комнате, а Генпрокурор и Президент одновременно находятся на территории автономного монашеского государства - Святой горы Афон. Возможно как-то эти монахи - старцы как-то повлияют на то, чтобы Президент и Генеральный прокурор к идее добра, справедливости вернулись, и может после этого визита сценарий будет изменен", - добавил Н.ТОМЕНКО.