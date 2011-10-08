Евросоюз расширяет санкции против представителей властей Беларуси

В связи с дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси Евросоюз намерен расширить санкции против представителей белорусских властей.

Об этом сообщает газета "Зеркало недели. Украина". Штрафные меры будут приняты еще в отношении 16 ответственных лиц - белорусских судей и прокуроров, которые принимали участие в судебном преследовании оппозиционеров.

Соответствующее решение планируется принять во время встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге 10 октября. Одновременно будет продолжен срок действия санкций в отношении других 192 белорусских руководителей и чиновников, в том числе и Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО.

Страны ЕС пока не могут договориться о введении экономических санкций, которые бы позволили заморозить в ЕС имущество предприятий, финансирующих белорусское руководство. Германия готова поддержать такие меры, однако целый ряд других стран ЕС выступают против.