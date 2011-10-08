На украинских телеканалах власть показывают в 2,5 раза больше, чем оппозицию - эксперты

В сентябре 2011 года рейтинг внимания на всех ведущих каналах, по-прежнему, - в пользу правящей коалиции.

Как пишет газета "Зеркало недели. Украина" 8 октября, об этом свидетельствует контент-анализ, проведенный Академией украинской прессы с участием ученых Института социологии НАНУ. В соответствии с исследованием, наименее сбалансированное распределение внимания и синхрона на Первом национальном, больше всего сбалансированное - на Новом канале, СТБ, ТРК «Украина».

В общей сложности, по данным АУП, 76% синхрона принадлежит представителям власти, 14% - оппозиции, 10% - другим политикам. Прямая речь представителей власти и правящей коалиции на Первом национальном составила 98%.