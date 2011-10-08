Янукович сегодня примет участие в церемонии открытия НСК «Олимпийский»

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественной церемонии открытия Национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что в церемонии открытия НСК "Олимпийский" примут участие более тысячи артистов. Вице-премьер пообещал фееричное открытие НСК «Олимпийский», которое смогут увидеть до 58 тысяч зрителей. «В открытии стадиона примут участие 2100 артистов и волонтеров. Тайну торжественной церемонии я открыть не могу, однако заверяю: это будет чрезвычайно яркое зрелище, рассчитанное на 2-2,5 часа. Будет выступать более 1000 артистов, а многие номера, которые будут на открытии, в Украине еще не показывали», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Первый матч на НСК «Олимпийский» состоится 11 ноября 2011 года между сборными Украины и Германии.