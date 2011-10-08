На Северное полушарие "прольется" сильный метеоритный дождь

Всплеск активности метеоритного потока Драконидов, порожденных кометой Джакобини-Циннера, предоставит жителям Северного полушария возможность в ночь на воскресенье наблюдать тысячи метеоритов, сгорающих в плотных слоях атмосферы, сообщает NEWSru.

Астрономы считают усиление активности метеоритного потока Драконид редким явлением - ранее оно наблюдалось в 1933 и 1946 годах. В ночь на воскресенье все желающие могут наблюдать до тысячи метеоритов в час: это значит, что метеорит будет падать каждые три-четыре секунды.

Увидеть их можно будет невооруженным глазом, однако многое зависит от погоды. Наблюдать сгорание мелких твердых тел в плотных слоях атмосферы может помешать и луна, находящаяся в полной фазе.

Комета Джакобини - Циннера была открыта французским ученым М.Джакобини в созвездии Водолея 20 декабря 1900 года.