В Каире введен комендантский час

В центре Каира введен комендантский час в связи с возникшими столкновениями между полицией и демонстрантами из христианской коптской общины, в результате чего погибли 24 человека.

Как сообщает «Газета.ру», сегодня должно состояться экстренное заседание правительства Египта по этому поводу.

Это самое серьезное кровопролитие с конца зимы, когда президент Хосни МУБАРАК был вынужден уйти в отставку после демонстраций на площади Тахрир.

Парламентские выборы должны состояться 28 ноября, а регистрация кандидатов начнется уже на этой неделе.

В результате столкновений в воскресенье были также ранены 213 человек.

Среди погибших были трое сотрудников полиции.

Столкновения произошли у здания телецентра. Копты протестовали против сожжения на прошлой неделе мусульманами церкви в провинции Асван.

Христиане составляют приблизительно 10% населения Египта. Сразу же после отставки Х.МУБАРАКА отношения между коптами и мусульманами обострились.

Потасовки также произошли в Александрии.