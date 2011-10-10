Анонс на 10 октября

* Состоятся Всеукраинское собрание председателей первичных профсоюзных организаций. С докладом по актуальным вопросам профсоюзного движения выступит народный депутат Украины, председатель Федерации профсоюзов Украины В. Хара.

* Состоится торжественная церемония открытия VII Украинского туристического форума (УТФ) 2011 (осень). Участники: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Испания в Украине Хосе Родригес Мояно, вице-консул Литовской республики в Украине Юрайте Усявичюте, атташе по вопросам культуры и информации Посольства Республики Турция в Украине Берат Йилдиз и др.

* Пресс-конференция на тему: «Туристические маршруты украинцев в 2011 году. Туристическая привлекательность Украины». Участники: вице-консул Литовской республики в Украине Юрайте Усявичюте, атташе по вопросам культуры и информации Посольства Республики Турция в Украине Берат Йилдиз, представителей Посольства Чешской республики в Украине и организаторов Форума.

* Первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев вручит удостоверения работника Министерства экономического развития и торговли Украины отличникам учебы, лучшим выпускникам высших учебных заведений 2011 года, которые были назначены в Министерство.

* Пресс-конференция на тему: «Добровольное страхование туроператорами ответственности перед туристами - украинский опыт». Участники: Участники: Иосиф Андрик, президент Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ), Александр Новиковский, вице-президент АЛТУ по вопросам выездного туризма, Татьяна Прокопенко, член Президиума АЛТУ, Владимир Щупак, член Президиума АЛТУ.

* Пресс-конференция на тему: «Новации с экспортными пошлинами на зерновые культуры: последствия для аграриев». Участники: президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко и генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция лидеров предпринимательского движения, организаторов Налогового Майдана: председателя Всеукраинского комитета «Наступ» Руслана Секелы, председателя Киевской ячейки комитета «Наступ» Романа Федчука, председателя Одесского комитета «Наступ» Наталии Шараповой, представителя ВОО «Коалиция Участников Помаранчевой Революции» (КУПР) Петра Михайленко и представителя Блока социального партнерства «Порядок и Достаток» Александра Мисюры. Участники расскажут о поддержке движения сопротивления и акций протеста, которые будут организовывать объединение ветеранов Афганистана и жертв аварии на Чернобыльской АЭС. В частности, Всеукраинский комитет «Наступ» вместе с другими предпринимательскими организациями стали соорганизаторами Всеукраинского общественного форума, который состоится 14 октября в г. Киеве. Инициатором форума выступила организация ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 314 44 05. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: «О реальной ситуации с обслуживанием и погашением государственного долга Украины: эффективность финансовой политики Минфина и НБУ, проблемы ликвидности отечественных ОВДЗ, вероятность дефолта, его социально-экономические и политические последствия». Организатор - Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности.

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