Главное на 10 октября (день)

Энергетика

Высший хозяйственный суд Украины своим постановлением оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым было признано недействительным решение учредительного собрания совместного предприятия ЗАО «УкрГаз-Энерго» (Киев) от 2 февраля 2006 года в части участия НАК «Нафтогаз Украины» в создании этого СП, а также устав «УкрГаз-Энерго» в части участия НАКа в капитале этой компании.

Об этом сказано в постановлении суда от 27 сентября 2011 года, опубликованном сегодня на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В частности, Высший хозсуд отклонил кассацию «Нафтогаза» и Кабинета министров на решение апелляционной инстанции.

Согласно материалам дела, при создании «УкрГаз-Энерго» одним из его учредителей – «Нафтогазом» - были допущены нарушения относительно согласования своего участия в создании СП и относительно выполнения возложенных на «Нафтогаз» обязательств по согласованию устава «УкрГаз-Энерго» с соответствующими министерствами.

Таким образом, суд отменил еще устав совместного предприятия (в редакции от 2 февраля 2006 года) и изменения к уставу (от 28 апреля 2007 года) в части участия «Нафтогаза» в акционерном капитале «УкрГаз-Энерго».

ДК «Газ Украины» обращает внимание местных органов власти и предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на то, что теплопроизводители должны срочно рассчитаться за газ, потребленный с начала прошлого отопительного периода (2010-2011 годов, с 01.10.2010 г.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 07.10.2011 г. задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала прошлого отопительного периода 2010-2011 гг., составляет 3,99 млрд. грн. (без ПАО «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ составляет 72%.

Наибольшая задолженность - у предприятий ТКЭ Донецкой (725 млн. грн.), Днепропетровской (625 млн. грн.), Харьковской (592 млн. грн.), Луганской (254 млн. грн.), Одесской ( 222 млн. грн.), Львовской (131 млн. грн.), Запорожской (124 млн. грн.), Киевской (111 млн. грн.) областей, а также АР Крым (191 млн. грн.) и г. Севастополь (97 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании ОАО "Киевэнерго" 2010-2011 годов составляет 1,39 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. - 75%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 01.10.2010 г. природный газ у предприятий ТКЭ Закарпатья (43%), г. Севастополь (54%), АР Крым (61%), Луганской (63%), Ивано-Франковской (64%), Донецкой (65%), Днепропетровской (66%), Ровенской (67%), Харьковской (68%), Житомирской, Одесской (по 69%) областей.

Компания неоднократно обращалась к руководству местных органов власти и предприятий ТКЭ с просьбой ускорить оплату задолженности за природный газ.

Также в сообщении отмечено, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ.

Российское газовое общество (РГО) установило партнерские отношения с Национальным газовым союзом Украины.

Об этом говорится в докладе «О роли Российского газового общества в развитии газовой промышленности: 10 лет деятельности и приоритетные цели на будущее» президента РГО Валерия ЯЗЕВА, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

«Оглядывая 10-летний путь Российского газового общества, можно смело утверждать, что деятельность нашей организации достойна высокой оценки по самым строгим мировым критериям. Нам удалось объединить более 100 предприятий газовой отрасли и установить прочные партнерские связи с аналогичными организациями Европейского Союза и Украины», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, РГО удалось консолидировать экспертный потенциал отраслевого профессионального сообщества и применить его для выработки рекомендаций органам государственной власти. Совместно с Европейским союзом газовой промышленности создан прецедент постоянного энергетического диалога между представителями газовых отраслей России и Европейского Союза, добавил он.

В.ЯЗЕВ отметил, что Российское газовое общество принимало активное участие в разрешении спорных ситуаций, связанных с транзитом природного газа через Украину. В итоге установлен режим двусторонних консультаций экспертов России и Украины.

По его словам, многие инициативы РГО в области международного сотрудничества в энергетической сфере были доведены до руководства страны и использованы при разработке проектов международных соглашений.

Финансы Активы украинских банков за январь-сентябрь 2011 г. выросли на 9,5%, при этом за сентябрь - на 0,4%, - до 1,032 трлн. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Общие активы банков составляют 1,194 трлн. грн., из которых 68,7% – кредиты; 6,8% – вложения в ценные бумаги; 6,1% - остатки средств на корсчетах, которые открыты в других банках; 4,6% - наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ.

Обязательства банков выросли на 9% - до 876,5 млрд. грн. В структуре обязательств 34,3% (или 300,3 млрд. грн.) составляют средства физических лиц, 19,5% (или 170,7 млрд. грн.) - средства субъектов хозяйствования, 18,8% (или 164,5 млрд. грн.) - межбанковские кредиты и депозиты.

Капитал украинских банков за указанный период вырос на 12,7% и составил 155,2 млрд. грн., или 15% пассивов банков.

Оплаченный зарегистрированный уставный капитал увеличился на 14,9% - до 167,5 млрд. грн.

По состоянию на 1 октября 2011 года лицензию Нацбанка на осуществление банковских операций имели 177 банков.

Отрицательное сальдо валютных интервенций Национального банка Украины (НБУ) на межбанковском рынке в сентябре 2011 года превысило 1,9 млрд. долл. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно предоставленной информации, в прошлом месяце поступления иностранной валюты от нерезидентов превысили платежи в их пользу на 617 млн. долл., но, несмотря на это, было зафиксировано увеличение внутреннего спроса, который, в итоге, был больше валютного предложения.

В сообщении также указывается, что Нацбанк содействовал «Нафтогазу Украины» при проведении расчетов за импортируемый газ («Нафтогаз» перечислил «Газпрому» около 867 млн. долл. за импортированный в сентябре природный газ - УНИАН).

По данным НБУ, на протяжении месяца рыночный курс гривни относительно доллара США по безналичным операциям снизился на 0,02% - до 7,9985 грн./долл., а по операциям по продаже наличных долларов - на 0,23%, до 8,0407 грн./долл.

По официальному курсу гривня обесценилась относительно доллара на 0,03% - до 7,9727 грн./долл., а относительно российского рубля и евро укрепилась на 9,45% и 5,44 % - до 2,5012 грн./10 рублей и 10,85,48 грн./евро соответственно.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ`е продолжающимся падением котировок – 7,9950/8,0050 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2497/0,2502, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7710/10,7860.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3489/1,3491 (пятница — 1,3452/1,3454).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

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