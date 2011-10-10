Завтра Украину с официальным визитом посетит Президент Словении

Во вторник, 11 октября, состоится официальный визит в Украину Президента Республики Словения Данило ТЮРКА.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

Запланирована встреча президентов Украины и Словении Виктора ЯНУКОВИЧА и Д.ТЮРКА в формате «с глазу на глаз» и украинско-словенские переговоры под председательством обоих президентов.

После этого состоится церемония подписания двусторонних документов.

Предусмотрена встреча В.ЯНУКОВИЧА и Д.ТЮРКА с представителями средств массовой информации.

Вечером президенты двух стран примут участие в работе украинско-словенского форума бизнеса.

Аккредитацию представителей СМИ на мероприятие при участии Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА проводит пресс-служба главы государства сегодня до 17.00 по телефонам: 255-61-86, 255-63-18.