Отказ от перехода на «зимнее» время может стать предметом судебного разбирательства - Балога

Постановление Верховной Рады Украины об отказе от перехода на «зимнее» время с сохранением «летнего» времени может стать предметом судебного разбирательства, поскольку задевает интересы миллионов украинцев.

Об этом сегодня в Киеве заявил министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

По мнению В.БАЛОГИ, парламент принял ошибочное решение, которое непосредственно влияет на жизнь населения большей части Украины. «Рада пошла не просто против здравого смысла – парламентарии, по сути, отменили законы природы и пренебрегли наукой. Это совсем не тот случай, когда можно голосовать, не приходя в сознание”, - сказал министр и отметил, что “легким жестом руки депутаты отказали своим согражданам в праве жить по природному расписанию, а не по искусственным правилам».

В.БАЛОГА считает, что ВР обязана “исправить допущенную ошибку”. При этом он напомнил, что в связи с этим обратился в парламент. Министр подчеркнул, что “ничто не мешает депутатам завтра быть разумнее, чем вчера, и пересмотреть свое ложное новшество”. “Аргументов за сохранение именно «зимнего» времени более чем достаточно – их уже открыто высказали многие ученые, эксперты, лидеры общественного мнения, журналисты влиятельных СМИ», - сказал министр.

В то же время он отметил, что авторы временных новшеств и их коллеги, которые поддержали их введение, упрямо не признают допущенную ошибку, а в свое оправдание приводят неубедительные, чужие тезисы. Учитывая это, министр предположил, что Верховная Рада попытается избежать повторного рассмотрения этого вопроса, рассчитывая, что со временем интерес к нему спадет.

В.БАЛОГА отметил, что в случае, если Верховная Рада будет делать вид, будто проблемы не существует, «есть законные способы стимулировать активность депутатов». Он считает, что постановление парламента дает все юридические основания обратиться в суд, поскольку нарушает права миллионов граждан. «Лично разделяю такую точку зрения. Убежден, что бездеятельность Верховной Рады в этом важном вопросе угрожает интересам фактически всей Украины», - сказал он.

В сообщении отмечается, что 11 октября в 11.00 в Министерстве чрезвычайных ситуаций состоится круглый стол для обсуждения проблем, связанных с изменением порядка исчисления времени на территории Украины.

В мероприятии примут участие В.БАЛОГА, директор Института географии Национальной академии наук Украины Леонид РУДЕНКО, председатель Государственной комиссии единого времени и эталонных частот, директор Главной астрономической обсерватории НАН Украины, академик Ярослав ЯЦКИВ, председатель Государственного комитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики Олег ПОВОЛОЦКИЙ, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай КУЛЬБИДА, ученый секретарь Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Нина МОСТОВА, президент, академик Национальной академии медицинских наук Украины Андрей СЕРДЮК.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Этим постановлением установлено с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Документом признаны утратившими действие постановление ВР и постановление Украинской ССР о переходе на летнее время. Таким образом постановлением отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

5 октября В.БАЛОГА направил председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ письмо, в котором попросил инициировать пересмотр решения парламента об изменении порядка исчисления времени в Украине.