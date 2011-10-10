18 октября Азаров примет участие в заседании глав правительств СНГ в Санкт-Петербурге

Москва. 18 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ примет участие в заседании глав правительств СНГ в Санкт-Петербурге.

Об этом УНИАН сообщили в дипломатических кругах.

В то же время собеседник агентства отметил, что вряд ли в ходе этого заседания будет подписано соглашение о зоне свободной торговли СНГ. «Переговоры ведутся, но говорить о том, что есть результат, пока преждевременно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 октября заместитель председателя Исполнительного комитета – заместитель исполнительного секретаря СНГ Анатолий ДРОНЬ сообщил, что Исполком СНГ рассчитывает к 18 октября согласовать проект договора о зоне свободной торговли Содружества.

«Хотя на завершающей стадии согласования документа возникает немало вопросов, мы надеемся, что мы завершим - представители государств совместно с Исполкомом - согласование документа и представим его на рассмотрение Совета глав правительств, которое состоится 18 октября в Санкт-Петербурге», - сказал А.ДРОНЬ.