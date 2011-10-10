Лучшие танцоры едут за границу и дают мастер-класс в «Фокстроте»

8 октября в киевском клубе «Динамо» состоялся турнир Украины по спортивным танцам «Золотая осень-2011». Соревнования показали высокий уровень подготовки украинских танцоров к новому танцевальному сезону и профессионализм их тренеров. Турнир прошел при поддержке Группы компаний «Фокстрот», которая уже 8 лет подряд помогает организаторам танцевальных турниров в Украине в рамках стратегии развития бизнеса как социально ответственного.

Более 220 танцевальных дуэтов из Киева, Одессы, Запорожья, Умани и других городов Украины вышли на паркет столичного клуба «Динамо» вечером 8 октября. Красивые костюмы танцевальных пар, мелодичная музыка создавали в зале атмосферу истинного торжества спортивного танца, а позитивный настрой сопутствовал успешному исполнению самых сложных «па». Пары показали членам жюри и зрителям свое мастерство в исполнении стандартной программы (медленный и венский вальсы, танго, фокстрот, квикстеп) и латиноамериканской (самба, румба, ча-ча-ча, пасодобль, джайв).

Первое место в категории «Молодежь 1 стандарт» заняла пара из Киева – Тодуа Гага-Виктория Азарова из столичного клуба «Динамо-Киев», тренер Святослав Влох. В категории «Юниоры 2 стандарт» победили Валентин Поролло и Станислава Лагута, Киев, клуб «Миф», тренеры Алёна Дибань и Александр Савков.

В категории «Ювеналы 1 Е» первое место досталось танцевальной паре Павел Журавлёв-Анастасия Лемишко из киевского клуба «Спорт-данс», тренер Валентина Федорчук. Второе место в этой категории также досталось подопечным Валентины Федорчук, танцорам из этого же клуба Даниилу Омеле и Анне Ясинской.

Среди взрослых в категории «Взрослые стандарт» первыми стали Владислав Доля и Александра Сидорова из Запорожья, клуб «Динамо-Запорожье», тренер Руслан Шевченко. Второе и третье места заняли киевляне: Дмитрий Бойченко-Ольга Волкова (клуб «Астра», тренеры Виталий и Вероника Григорович) и Виталий Семенчук - Екатерина Вороная (клуб «Данс-Центр», тренеры Юрий и Яна Васютяк).

«Благодарим всех участников соревнований за мастерство, которое они из года в год показывают на этом турнире, - сказала, закрывая турнир, глава коллегии судей Ассоциации спортивных танцев Украины, заслуженный тренер Украины Валентина Федорчук. - И особая благодарность соучредителям Группы компаний «Фокстрот», лично Геннадию Выходцеву и Валерию Маковецкому, при поддержке которых уже 8 лет кружатся в фокстроте украинские пары на «Золотой осени», собираются на Международный турнир «Парад Надежд» лучшие спортсмены со всего мира».

«Помогая организаторам таких соревнований, мы помогаем талантливой молодежи и поддерживаем идею активного и здорового способа жизни, - отметил соучредитель Группы компаний «Фокстрот» Геннадий Выходцев. – А наши партнеры, в свою очередь, не отказывают в помощи нам: уже 22 октября в столичном «Фокстроте» в ТРЦ Dream Town воспитанники Валентины Федорчук - ребята из танцевального центра «Спорт-Данс» проведут бесплатный мастер-класс по исполнению сальсы и ча-ча-ча среди всех любителей танцев».

«Золотая осень» открыла новый танцевальный сезон, определила лучших из лучших среди спортсменов Украины, и дала старт к новым достижениям. На днях танцевальные пары заявят о себе и на международных соревнованиях: с 11 по 13 октября призеры «Золотой осени» примут участие в четырех важных турнирах по спортивным танцам в Лондоне.