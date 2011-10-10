Анонс на 11 октября

* Пресс-конференция на тему: «Пожары в домах украинцев: причины и последствия». Участники: Виталий Демешок, зам.начальника Управления, начальник отдела профилактической работы Госинспекции техногенной безопасности Украины; Валентина Шаповалова, руководитель пресс-службы Государственной инспекции техногенной безопасности Украины.

* Круглый стол, посвященный обсуждению проблем связанных с изменением порядка исчисления времени на территории Украины. Участники: министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога, директор Института географии НАНУ Леонид Руденко, председатель Госкомиссии единого времени и эталонных частот, директор Главной астрономической обсерватории НАНУ Ярослав Яцкив, председатель Госкомитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики Олег Поволоцкий, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, ученый секретарь Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Нина Мостовая, президент НАМНУ Андрей Сердюк.

* Пресс-конференция на тему: "Интеграция организаций потребительской кооперации Украины в Европейские структуры с целью развития национальных рынков". Участники: президент Объединения потребительских кооперативов в Европе Алдо Солди, генсекретарь ЕВРОкооп Родриго Говейя, председатель правления Укоопсоюза Владислав Гончаренко.

* В рамках VII-го Украинского туристического форума состоится круглый стол на тему: «Безопасность в туризме: иностранный опыт и перспективы внедрения гарантийных механизмов в Украине». Участники: Данута Мазейкайте, президент Литовской туристической ассоциации, Иосиф Андрик, президент АЛТУ, Александр Новиковский, вице-президент АЛТУ по вопросам выездного туризма, Борис Зелинский, вице-президент АЛТУ по вопросам внутреннего и въездного туризма, Мирослав Бойчин, член Президиума УФУ, представители ведущих туроператоров Украины.

* Круглый стол на тему: «Рынок жилья в регионах Украины: ситуация с ценами и объемами риэлторских продаж, ипотека и прогнозы». Организатор - портал 3Doma.ua. Участники: Александр Рубанов президент Союза специалистов по недвижимости Украины, Сергей Злыдень президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, Александр Бондаренко президент «Риэлторская палата», Михаил Артюхов управляющий директор компании Arpa real estate (Киев), Оксана Кузнецова директор АН «Сфера недвижимости» (Донецк), Сергей Маласай директор АН «Инвестор» (Днепропетровск) и др.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит Центр занятости Киево-Святошинского района Киевской области.

* Встреча премьер-министра Украины и Президента Республики Словения.

* Пресс-конференция на тему: “Сколько реально мы платим за жилищно-коммунальные услуги и стоят ли они столько?” Участники: юрист, председатель ОО “Киевляне, объединяемся!” Александр Дядюк, директор аналитико-исследовательского центра “Институт города” Александр Сергиенко, народный депутат, представитель фракции КПУ Сергей Гордиенко, а также представитель Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины. Организатор – ГолосUA.

* В УНИАН состоится пресс-конференция по итогам II–го Международного Луганского инвестиционного форума, который состоялся в Луганске 5-7 октября. На Форуме были представлены крупнейшие инвестиционные проекты, обсуждены условия и перспективы сотрудничества бизнес-структур области с заинтересованными украинскими и зарубежными инвестиционными компаниями. В пресс-конференции примет участие глава Луганской областной государственной администрации Владимир Пристюк.

* Состоится расширенное заседание Совместной экспертной рабочей группы УСПП и Гостаможслужбы. Будут рассматриваться законодательные инициативы Экономического совета УСПП по усовершенствованию проекта Таможенного кодекса Украины, вопрос определения таможенной стоимости импортных грузов и др. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель Гостаможслужбы Украины Игорь Калетник, президент Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности Валентина Изовит, гендиректор Украинской ассоциации производителей табачных изделий «Укртютюн» Валентина Хоменко, вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Юрий Кучинский.

* Состоится видеоконференция на тему: «Энергетическая безопасность и энергоэффективность Украины». Организатор - Институт мировой политики в партнерстве с Фондом Карнеги за международный мир (г. Вашингтон, США). Участники: эксперт Фонда Карнеги по вопросам энергетики и климата Аднан Ватасевер, старший экономист Международного валютного фонда Питер Долман, Оксана Грищенко, советник Министерства топлива и энергетики Украины, и Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических исследований. Модератор - Мэтью Роянски, замдиректора Программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир.

* Участие Президента Украины и Президента Республики Словения в работе украинско-словенского бізнес-форума.

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