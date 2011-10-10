Янукович заявляет, что его «абсолютно не волнует» дело Тимошенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его «абсолютно не волнует» дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он сказал в интервью греческой газете Ethnos tis Kyriakis.

«Меня этот вопрос абсолютно не волнует. Меня волнует прежде всего то, что мы должны наладить отношения с Россией (газовый вопрос) на уровне соглашений. А заданный Вами вопрос лежит в плоскости права и законов. Правоохранительные органы получили поручение по решению Совета национальной безопасности и обороны в феврале 2009 года, когда я был в оппозиции. Я не был тогда президентом. Я выражал свою точку зрения относительно контракта, который был подписан ТИМОШЕНКО с российским правительством», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Печерский районный суд должен огласить решение по делу Ю.ТИМОШЕНКО в отношении превышения ею полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.