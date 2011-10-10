Главное на 10 октября (вечер)

Финансы

Гарантийное соглашение между Украиной и МБРР вступило в силу. Янукович подписал закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон №3812-VІ «О ратификации Гарантийного соглашения (Проект по энергоэффективности) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада Украины ратифицировала Гарантийное соглашение (Проект по энергоэффективности) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

Закон направлен на вступление в силу Гарантийного соглашения между Украиной и МБРР, что позволит принять практические меры по созданию совместного с МБРР проекта, в рамках которого АО «Укрэксимбанк» будут привлечены кредитные ресурсы МБРР для повышения конкурентоспособности украинских предприятий, в том числе поставщиков коммунальных услуг, путем расширения доступа к источникам долгосрочного финансирования, финансовой поддержки внедрения энергоэффективных технологий; улучшения состояния защиты окружающей среды; а также расширения возможности коммерческих банков предоставлять средне- и долгосрочные займы, развивая банковский сектор.

Проект по энергоэффективности направлен на финансирование мероприятий, что будет способствовать улучшению эффективности энергопотребления украинских предприятий и сокращению удельного веса традиционных энергоносителей в структуре расходов реального сектора с одновременным позитивным влиянием на состояние окружающей среды.

В рамках проекта предусматривается привлечение АО «Укрэксимбанк» займов МБРР на сумму 200 млн. дол. США под гарантии Украины до 30 лет с шестилетним льготным периодом.

Предусматривается предоставление украинским предприятиям, в том числе поставщикам коммунальных услуг, средне- и долгосрочного финансирования производственных потребностей: инвестиционное кредитование, в том числе через отобранные коммерческие банки-участники.

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Налоговики разработают персональную смарт-карту налогоплательщика

Налоговики разрабатывают персональную смарт-карту налогоплательщика для доступа к «электронному кабинету».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

По словам председателя ГНСУ Виталия ЗАХАРЧЕНКО, это идентификационная персональная карточка физического или юридического лица, которая будет предоставлять доступ к персональному «электронному кабинету» налогоплательщика. По его словам, в «электронном кабинете» налогоплательщик будет иметь возможность получать полную информацию о состоянии уплаты налогов.

Смарт-карточка предоставит возможность своевременно и удобно, используя электронную цифровую подпись, заполнить и подать налоговую отчетность, внести изменения в нее и обеспечить актуальность данных об объекте налогообложения.

«Среди главных преимуществ смарт-карты – возможность осуществления плательщиками платежей со своего текущего счета через систему Интернет или систему «клиент-банк». В то же время персональная карта не нуждается в предоставлении дополнительных бумажных копий во время предъявления налогового номера, как это происходит сегодня», - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

Также на сегодня в ГНСУ внедряется проект, который выполняется с использованием технологии Национального банка Украины по применению смарт-карт для построения автоматизированной системы контроля применения регистраторов расчетных операций посредством электронной ленты. Такая система упростит для предпринимателей хранение отчетных документов, связанных с использованием РРО.

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ТЭК

Премьеры РФ и Турции обсудили возможность продления поставок российского газа через Украину

Москва. Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН и премьер-министр Турции Реджеп ЭРДОГАН обсудили возможность продления поставок российского газа по Западному коридору (по территории Украины, Румынии и Болгарии) через другую турецкую компанию после истечения срока действия текущего контракта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ по итогам телефонного разговора глав правительств двух стран.

«Главы правительств обменялись мнениями о перспективах продолжения поставок газа по Западному коридору с учетом отказа одной из турецких компаний продлевать контракт после истечения срока действия с акцентом на возможность возобновления поставок через другую турецкую компанию», - говорится в сообщении.

Наряду с этим премьеры подробно обсудили тему реализации проекта нефтепровода Самсун-Джейхан и строительство АЭС «Аккую». Кроме того, В.ПУТИН и Р.ЭРДОГАН детально остановились на теме строительства газопровода «Южный поток».

Как сообщал УНИАН, 3 октября турецкий министр энергетики Танер ЙЫЛДЫЗ сообщил, что Турция решила не продлевать соглашение с Россией о поставках газа по «западному маршруту» в связи с тем, что российская сторона отказалась снижать цену на топливо.

Глава Минэнерго Турции 29 сентября предупреждал о возможности пересмотра соглашения, подписанного в 1986 году, если в Москве не снизят цену на газ. Срок действия этого документа, предусматривающего ежегодные поставки Турции около 6 миллиардов кубометров газа, истекает в декабре.

Министр энергетики Турции выразил надежду, что новое соглашение с «Газпромом» о поставках газа по «западному маршруту» будет подписано не государством, а частным сектором.

Как ранее заявлял Т.ЙЫЛДЫЗ, если соглашение с Россией не будет продлено, Стамбул не будет испытывать проблем с обеспечением природным газом. Основные объемы газа, поступающие в Турцию по «западному маршруту», используются для нужд северо-запада страны, прежде всего 15-миллионного Стамбула.

На 2010 год контрактами были запланированы поставки в Турцию 30 миллиардов кубометров российского газа. При этом с учетом влияния последствий кризиса на экономику Турции были определены минимальные объемы закупки турецкой стороной «голубого топлива», а также предусмотрено право турецкой компании Botas сокращать отбор газа, поступающего по морскому газопроводу, до 75% без санкций со стороны «Газпрома». В результате Турция закупила только 18,01 миллиарда кубометров.

В мае 2010 года вице-премьер-министр России Игорь СЕЧИН заявил, что в ноябре 2010 года Турция выдаст разрешение на строительство газопровода «Южный поток» в своей экономической зоне, однако этого до сих пор не произошло.

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«ДТЭК» и «Донецксталь» будут бороться за право концессии «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацита»

По состоянию на 17:00 понедельника, 10 октября, свое желание участвовать в конкурсе на право концессии целостных имущественных комплексов государственных угледобывающих предприятий изъявили три компании ООО «ДТЭК. Ровенькиантрацит», ООО «ДТЭК. Свердловантрацит» и ЧАО «Донецксталь» - металлургический завод» (все - Донецк).

Об этом УНИАН сообщил директор департамента имущественных отношений и управления корпоративными правами Министерства энергетики и угольной промышленности, заместитель главы конкурсной комиссии Владимир ФИЧОВ.

«По состоянию на сейчас у комиссии есть заявки от «ДТЭК. Ровенькиантрацит», «ДТЭК. Свердловантрацит» и «Донецкстали», однако подчеркиваю: по закону прием заявок может осуществляться до 24:00 понедельника», - сказал он.

В. ФИЧОВ напомнил, что дочерняя компания Coal Energy S.A. (Люксембург) ООО «ДонПромБизнес» (Донецк), ранее также подававшая заявку, не была допущена к конкурсу из-за несоблюдения условий по внесению банковской гарантии, а также отсутствия у компании требуемого ежегодного объема угледобычи на уровне не менее 2 млн. тонн.

Как уточнил УНИАН другой член конкурсной комиссии на условиях анонимности, комиссия уже в пятницу, 14 октября, планирует раскрыть предложения участников и приступить к их оценке.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности 11 августа т.г. объявило конкурсы по передаче в концессию целостных имущественных комплексов (ЦИК) крупнейших государственных угледобывающих объединений «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» (оба – Луганская область). Активы предприятий предполагается передать в концессию на 49 лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 октября.

Справка УНИАН. Группа ЧАО «Донецксталь» контролируемая российским бизнесменом Виктором НУСЕНКИСОМ объединяет активы в угольной, металлургической и машиностроительной отраслях. Кроме того, группа имеет аграрное направление агрохолдинг «Донецксталь». В угольной сфере в Украине группе, в частности, принадлежит шахтоуправление «Покровское» (ранее угольная компания «Шахта «Красноармейская – Западная №1») специализирующееся на добыче коксующихся углей. Кроме того, группа сотрудничает с ГП «Макеевуголь».

В январе-августе 2011 года ш/у «Покровское» увеличило добычу угля на 31,6% - до 3,245 млн. тонн.

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» арендное предприятие « Добропольеуголь» и пять обогатительных фабрик.

Угледобывающие предприятия энергохолдинга ДТЭК (Донецк) в январе-июле увеличили добычу рядового угля на 17,7% или на 1,721млн. тонн - до 11,435 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

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Поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 22,5%

Поставки нефтяного сырья (нефть, газовый конденсат и вакуумный газойль) на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-сентябре т.г. сократились на 22,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 6 млн. 523,7 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В январе-сентябре т.г. украинские НПЗ переработали 6 млн. 791,6 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 3,3%, по сравнению 2009 годом, до 11 млн. 56,8 тыс. тонн. В 2010 году украинские НПЗ переработали 11 млн. 96,6 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 3,6% меньше, чем в 2009 году.

Справка УНИАН. В Украине есть шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год.

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Украина гарантирует транзит газа в страны Европы - Янукович

Украина гарантирует транзит газа по своей территории в страны Европы.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью греческой газете Ethnos tis Kyriakis, опубликованном 9 октября, сообщает пресс-служба Президента.

«Что касается транзита - он будет обеспечен. Мы уже готовы к зиме – мы закачали в подземные хранилища свыше 20 миллиардов кубометров газа. И это является тем ресурсом, который позволит нам в любой ситуации обеспечить в необходимых объемах всех европейских потребителей. И мы это будем делать совместно, это наши обязательства совместно с Россией», – подчеркнул Президент Украины.

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Дело Тимошенко

Украину предупредили о последствиях возможного тюремного заключения Тимошенко

Люксембург. Министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ заявляет, что длительное тюремное заключение бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО негативно повлияет на будущее отношений Украины и Европейского Союза.

Об этом министр заявил сегодня собственному корреспонденту УНИАН после заседания Совета иностранных дел ЕС в Люксембурге.

«Есть опасения, что будет длительный срок тюремного заключения в приговоре против бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, и это будет иметь значительные последствия, поскольку мы следим за процессом, у нас были широкие дискуссии, мы не увидели никаких фактов для этого, и это было бы очень плохим сигналом для будущего Украины», - сказал К.БИЛЬДТ.

Отвечая на вопрос о том, может ли обвинительный приговор против Ю.ТИМОШЕНКО повлиять на соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом министр отметил: «Это может повлиять на много вещей, однако, давайте посмотрим».

В свою очередь, министр иностранных дел Чехии Карел ШВАРЦЕНБЕРГ заявляет, что, в случае, если бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет находиться в тюрьме, соглашение об ассоциации с Украиной не вступит в силу.

«Мы должны идти дальше в переговорах по ассоциации. Но если ТИМОШЕНКО и другие будут в тюрьме, даже самое успешное соглашение не будет иметь эффекта, потому что соглашение никогда не пройдет через Европарламент и другие парламенты», - сказал министр иностранных дел Чехии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 жовтня, Совет иностранных дел ЕС обсуждал ситуацию в Украине в свете дела против Ю.ТИМОШЕНКО и ряда других членов ее бывшего правительства.

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Янукович заявляет, что его «абсолютно не волнует» дело Тимошенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его «абсолютно не волнует» дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он сказал в интервью греческой газете Ethnos tis Kyriakis.

«Меня этот вопрос абсолютно не волнует. Меня волнует прежде всего то, что мы должны наладить отношения с Россией (газовый вопрос) на уровне соглашений. А заданный Вами вопрос лежит в плоскости права и законов. Правоохранительные органы получили поручение по решению Совета национальной безопасности и обороны в феврале 2009 года, когда я был в оппозиции. Я не был тогда президентом. Я выражал свою точку зрения относительно контракта, который был подписан ТИМОШЕНКО с российским правительством», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Печерский районный суд должен огласить решение по делу Ю.ТИМОШЕНКО в отношении превышения ею полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

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Агро

Потери Украины от сокращения экспорта зерна вследствие действия пошлин составили 1,5 млрд. долл. – УАК

Потери Украины от сокращения экспорта зерна вследствие действия пошлин на его вывоз за три месяца 2011 г. составили 1,5 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре Украинской аграрной конфедерации (УАК) со ссылкой на слова генерального директора Сергея СТОЯНОВА.

По его словам, экспортные пошлины привели к депрессии на экспортном рынке Украины, поскольку товаропроизводители приняли решение минимально продавать зерно экспортерам, ожидая от рынка «чего-то лучшего».

«За это время ожидания – три месяца, мы, Украина, упустили возможность экспортировать не менее 6 млн. тонн зерна к тем 3,3 млн. тонн, которые мы экспортировали. Стоимость потери государством массы валюты, при средней цене зерна пусть 250 долл./тонна, равняется размеру искомого, желанного "маленького" транша МВФ – 1,5 млрд. долл., так необходимого нам сейчас для поддержания курсовой стабильности национальной денежной единицы и платёжного баланса страны», - отметил С.СТОЯНОВ.

Напомним, с 1 июля 2011 года в Украине действовала экспортная пошлина на пшеницу и смесь пшеницы и ржи в размере 9%, но не меньше 17 евро за тонну, на ячмень - 14%, но не менее 23 евро/тонна, на кукурузу - 12%, но не менее 20 евро/тонна.

В результате, экспорт из Украины практически прекратился – в июле было зафиксировано падение экспорта зерна в 5 раз.

Аграрный союз Украины и Украинская аграрная конфедерация 19 сентября обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой отменить экспортные пошлины на зерновые культуры.

7 октября т.г. Верховная Рада приняла Закон Украины «Об утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на отдельные виды сельскохозяйственных культур». Законом предусматривается отменить экспортную пошлину на пшеницу и кукурузу, однако до 1 января 2012 года остается экспортная пошлина на ячмень по ставке 14%, но не меньше, чем 23 евро за одну тонну.

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Международные отношения

18 октября Азаров примет участие в заседании глав правительств СНГ в Санкт-Петербурге

Москва. 18 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ примет участие в заседании глав правительств СНГ в Санкт-Петербурге.

Об этом УНИАН сообщили в дипломатических кругах.

В то же время собеседник агентства отметил, что вряд ли в ходе этого заседания будет подписано соглашение о зоне свободной торговли СНГ. «Переговоры ведутся, но говорить о том, что есть результат, пока преждевременно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 октября заместитель председателя Исполнительного комитета – заместитель исполнительного секретаря СНГ Анатолий ДРОНЬ сообщил, что Исполком СНГ рассчитывает к 18 октября согласовать проект договора о зоне свободной торговли Содружества.

«Хотя на завершающей стадии согласования документа возникает немало вопросов, мы надеемся, что мы завершим - представители государств совместно с Исполкомом - согласование документа и представим его на рассмотрение Совета глав правительств, которое состоится 18 октября в Санкт-Петербурге», - сказал А.ДРОНЬ.

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В Донецке 18 октября ожидают прибытие Януковича и Медведева – губернатор

В Донецке 18 октября ожидают прибытие Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА, которые примут участие в украинско-российском форуме.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ.

В рамках форума Донецке в выставочном центре «Эксподонбасс» пройдет также выставка Межрегионального сотрудничества и IV Международный инвестиционный саммит DID 2011 – «Межрегиональное и трансграничное сотрудничество (ICBC)».

По словам губернатора, в регионе на сегодняшний день «главное событие - это подготовка к предстоящему российско-украинскому форуму, саммиту и выставке, которые пройдут в течение 18-19 и завершатся 20 октября».

«Мы ожидаем прибытие двух президентов, многих глав регионов из Украины, России и, возможно, Молдовы, Беларуси», - сказал А.ШИШАЦКИЙ.

При этом он добавил: «Кроме всего прочего, будут проведены круглые столы по вопросам трансграничного сотрудничества и развития малого и среднего бизнеса. По моим предположениям, будет около тысячи участников».

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