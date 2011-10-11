Саммит ЕС по проблемам еврозоны перенесен на 23 октября

Саммит глав стран Евросоюза, на котором будут обсуждаться проблемы еврозоны, отложен на неделю - он состоится 23 октября.

Как передает РИА «Новости», это следует из заявления председателя Европейского совета Хермана ван РОМПЕЯ.

"Время позволит завершить нашу комплексную стратегию по разрешению долгового кризиса в еврозоне, которая охватывает сопряженные с данной проблемой вопросы", - отметил Х.РОМПЕЙ.

В воскресенье лидеры Германии и Франции заявили, что намерены сделать все возможное для рекапитализации банков обеих стран. Проблема "плохих" активов, связанных с долгами периферийных стран ЕС, на балансах крупнейших банков региона является одной из главных причин беспокойства инвесторов и снижения финансовых рыков в последнее время.

Председатель Европейского совета добавил, что для решения проблем в Греции необходима рекапитализация банков и обеспечение эффективности работы Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС).

"Эти факторы неразрывно связаны с решением "тройки" по предоставлению финансовой помощи Греции", - добавил Х.РОМПЕЙ, указав также на то, что процесс ратификации расширения полномочий ЕФФС почти завершен.