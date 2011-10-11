В Печерском суде продолжается оглашение приговора Тимошенко. Технический перерыв до 11.10

В Печерском районном суде Киева продолжается оглашение приговора по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по газовым соглашениям 2009 года с Россией.

Как передает корреспондент, председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ объявил уже три технических перерыва в заседании суда. Первый - в 9.30, второй - в 10.15, третий - в 11.10. Без объяснения причин судья уходил в совещательную комнату.

Саму Тимошенко после объявления перерыва конвоиры вывели из зала суда.

Журналистов также попросили на это время покинуть помещение для того, чтобы проветрить его.

В частности Тимошенко на вопросы российских журналистов, будет ли она просить помилования у Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, промолчала.

Р.КИРЕЕВ объявляет свое решение уже более часа, цитируя основном выступления государственного обвинения в ходе судебных прений при рассмотрении дела по газовым соглашениям 2009 года.

При этом судья ссылается на показания именно тех свидетелей, которые на досудебном и судебном следствии однозначно высказывались о том, что Ю.ТИМОШЕНКО нарушила закон, подписав директивы официальной делегации НАК "Нафтогаз Украины" на проведение переговоров с "Газпромом" в январе 2009 года.

Во время объявления Тимошенко общается со своей дочерью Евгенией КАРР и что-то просматривает на компьютере своей дочери.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве, к охране общественного порядка возле Печерского районного суда Киева привлечены около тысячи сотрудников милиции, бойцов спецподразделения МВД «Беркут» и военнослужащих Внутренних войск МВД.