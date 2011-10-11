Более половины украинцев воспринимает суд над Тимошенко как преследование оппозиции - опрос

Более половины граждан Украины (53,5%) воспринимает суд над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО как преследование оппозиционного политика.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного “Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики.

При этом 35,8% считают, что обвинения Ю.ТИМОШЕНКО законны. Не смогли определиться 10,7%.

Также опрос показал, что 53,3% украинцев считают, что суд над Ю.ТИМОШЕНКО не был справедливым, объективным и беспристрастным.

30,7% опрошенных согласились с тем, что суд был справедливым, объективным и беспристрастным, а 16% не смогли определиться.

Всеукраинский опрос был проведен “Украинским демократическим кругом” 1-7 октября 2011 года. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с достоверностью 0,95 не превышает ±2,9%.