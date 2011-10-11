Суд признал «опиской» датирование материалов по делу Тимошенко несуществующими датами

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ признал «опиской» датирование материалов по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Р.КИРЕЕВ во время объявления приговора Ю.ТИМОШЕНКО.

"Суд приходит к выводу, что материалы дела, датированные 31 апреля 2001 года, в совокупности с другими материалами дела являются ошибочно указанными датами и явной опиской", - сказал Р.КИРЕЕВ.