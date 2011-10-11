Суд запретил оппозиции проводить акции в центре Киева 11-12 октября

Окружной административный суд Киева запретил проведение массовых мероприятий в центральной части города 11-12 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской партийной организации ВО «Батьківщина».

По их данным, соответствующее решение суд принял вчера, 10 октября, в 21.00 по иску Киевской городской государственной администрации.

В «Батьківщині» отмечают, что постановлением суда ограничиваются права на мирные собрания Киевской городской организации партии «Батьківщина», Киевской областной организации партии «Батьківщина», Всеукраинской молодежной общественной организации «Батьківщина молода», Украинской социал-демократической партии и всем остальным субъектам, которые будут проводить мероприятия в центре города (ул.Крещатик, ул.Банковая, ул.Институтская, ул.Грушевского, ул.Шелковичная, ул. Лютеранская, Майдан Незалежности, Европейская площадь).

«Суд установил ограничение на мирные собрания, мотивируя это тем, что проведение массовых акций предусматривается при участии представителей разных политических направлений, что может привести к возникновению конфликтов», - объяснил председатель Киевской «Батьківщини», народный депутат Юрий ОДАРЧЕНКО

По его словам, в данной ситуации не существует интересов национальной безопасности, а речь идет о том, чтобы не дать гражданам собраться в дни, когда будет выноситься приговор экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, по словам депутата, оппозиция проведет свои акции независимо от решения суда. «Ведь проведение мирных собраний организациями с противоположными взглядами не дает оснований для утверждения об угрозе национальной безопасности или общественному порядку», - сказал Ю.ОДАРЧЕНКО.

«Если соглашаться с позицией судов, то можно говорить, что любые люди с противоположными интересами являются нарушителями, а их встреча грозит общественному порядку» - считает Ю.ОДАРЧЕНКО.