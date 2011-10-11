Милиция задержала 3 сторонников Тимошенко за перекрытие движения на Крещатике

Милиция задержала трех сторонников экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО за перекрытие движения на Крещатике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом утверждают народные депутаты от «Батьківщини».

Сейчас группа народных депутатов ведет переговоры с представителями милиции возле автозака об освобождении задержанных.

В «Батьківщині» также заявили, что сотрудники милиции, оттесняя сторонников Ю.ТИМОШЕНКО от Печерского суда, применяли физическую силу к участникам мирной акции.

В частности, "Беркут" применил силу и к нескольким народным депутатам, в том числе к народному депутату от "Батьківщини" Евгению СУСЛОВУ.

В связи с этим Е.СУСЛОВ отметил, что на такие действия работников правоохранительных органов народные депутаты будут подавать заявления в суд.