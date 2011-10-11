Суд критически относится к показаниям Турчинова по делу Тимошенко - Киреев

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ заявляет, что суд критически относится к показаниям, которые предоставлял во время судебного следствия бывший вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Р.КИРЕЕВ во время объявления приговора Ю.ТИМОШЕНКО.

"Приведенные им (А.ТУРЧИНОВЫМ - УНИАН) данные опровергаются в судебном заседании, поэтому суд критически относится к показаниям данного свидетеля", - сказал Р.КИРЕЕВ.

В частности, по его словам, во время судебного следствия доказано, что на заседании Кабинета министров 19 января 2009 года планировалось принять "директивы правительства делегации НАК "Нафтогаз Украины" на переговоры с ОАО "Газпром" относительно заключения контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах и контракта об объемах и условиях транзита природного газа через Украину".

Кроме того, Р.КИРЕЕВ обратил внимание на то, что во время дачи показаний А.ТУРЧИНОВ признал, что "находился в прямом служебном подчинении ТИМОШЕНКО Ю.В.".