ЮЛИЮ ТИМОШЕНКО ПРИГОВОРИЛИ К 7 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Печерский районный суд Киева объявил постановление об осуждении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы без права занимать государственные должности в течение трех лет.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ.

Суд также удовлетворил гражданский иск НАК "Нафтогаз Украины", который требовал от Ю.ТИМОШЕНКО компенсации убытков, нанесенных компании в результате подписания соглашений в январе 2009 года, в объеме 1,516 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Служба безопасности Украины передала в Генеральную прокуратуру Украины 15 томов дела относительно газовых соглашений 2009 года.

В тот же день старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Александр НЕЧВОГЛОД вынес постановление о возбуждении в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

Государственное обвинение просило суд назначить Ю.ТИМОШЕНКО наказание в виде 7 лет лишения свободы с запрещением в течение трех лет занимать государственные должности.

Судебный процесс начался 24 июня 2011 г. Ю.ТИМОШЕНКО с 5 августа содержится в Лукьяновском СИЗО.