Главное на 11 октября (день)

Дело Тимошенко

ЮЛИЮ ТИМОШЕНКО ПРИГОВОРИЛИ К 7 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Печерский районный суд Киева объявил постановление об осуждении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы без права занимать государственные должности в течение трех лет.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ.

Суд также удовлетворил гражданский иск НАК "Нафтогаз Украины", который требовал от Ю.ТИМОШЕНКО компенсации убытков, нанесенных компании в результате подписания соглашений в январе 2009 года, в объеме 1,516 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Служба безопасности Украины передала в Генеральную прокуратуру Украины 15 томов дела относительно газовых соглашений 2009 года.

В тот же день старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Александр НЕЧВОГЛОД вынес постановление о возбуждении в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

Государственное обвинение просило суд назначить Ю.ТИМОШЕНКО наказание в виде 7 лет лишения свободы с запрещением в течение трех лет занимать государственные должности.

Судебный процесс начался 24 июня 2011 г. Ю.ТИМОШЕНКО с 5 августа содержится в Лукьяновском СИЗО.

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Тимошенко рассчитывает на Европейский суд по правам человека

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что Европейский суд по правам человека отменит незаконный приговор, вынесенный ей Печерским районным судом Киева по результатам рассмотрения дела о газовых соглашениях 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сразу после того, как председательствующий по делу судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ огласил ее приговор в виде заключения сроком на 7 лет.

"Я убеждена, что Европейский суд отменит неправосудное решение", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, сегодняшнее решение суда свидетельствует о том, что в Украине "растоптана Конституция и правосудие и никто не может полагаться на эти суды".

"Сейчас очень трудный и очень ответственный момент. Будьте вместе, будьте силой! Слава Украине!", - призвала Ю.ТИМОШЕНКО.

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Судебный приговор Тимошенко может быть обжалован в течение 15 суток

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ заявляет, что приговор экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО может быть обжалован в Апелляционном суде города Киева в течение 15 суток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.КИРЕЕВ заявил во время оглашения судебного решения по результатам рассмотрения уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО о газовых соглашениях 2009 года.

"Решение Печерского районного суда может быть обжаловано в Апелляционном суде города Киева в течение 15 суток с момента его оглашения", - сказал Р.КИРЕЕВ.

Суд в лице председательствующего по делу также постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО в пользу НАК "Нафтогаз Украины" 1 млрд. 516 млн. 365 тыс. 234 грн. 94 копейки причиненных убытков, а также 2 тыс. 538 грн. - в пользу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз за проведение экспертизы.

"Иск НАК "Нафтогаз Украины" подлежит удовлетворению, поскольку наличие причинной связи между преступными действиями ТИМОШЕНКО Ю.В. с нанесенными убытками, их размеры полностью подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами", - отметил Р.КИРЕЕВ.

"Суд постановил: ТИМОШЕНКО Ю.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 365 ч. 3 Уголовного кодекса Украины и назначить ее наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с запрещением занимать государственные должности, связанные с выполнением распорядительных и административно-хозяйственных решений. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить в виде удержания под стражей", - объявил Р.КИРЕЕВ свое решение.

Согласно постановлению суда, Ю.ТИМОШЕНКО будет отбывать наказание в учреждениях Киевской области. "Срок отбывания наказания считать с 5 августа 2011 года, учтя срок отбывания под стражей на досудебном следствии", - резюмировал Р.КИРЕЕВ.

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Финансы

Миссия МВФ прибудет в Украину 24 октября - Азаров

Миссия Международного валютного фонда для пересмотра программы сотрудничества с Украиной прибудет в нашу страну 24 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер сказал на брифинге: «В стране идет бюджетный процесс, 24 октября приезжает миссия МВФ. Посмотрите, что творится на финансовых рынках". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день все внимание должно быть сосредоточено на обеспечении устойчивости экономики страны и выживании финансовой системы. «Для этого нужна выверенная и четкая финансовая политика», - заявил Н.АЗАРОВ, отметив, что такая политика правительством проводится.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. дол. Срок действия программы 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявлял глава представительства МВФ в Украине М.АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд требований.

Первым требованием является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование, как сообщил М.АЛЬЕР, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование фонда связано с деятельностью Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, что, по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.

Визит миссии МВФ в Украину несколько раз переносился.

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Азаров: сейчас нецелесообразно менять главу Минфина

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что сейчас нецелесообразно менять министра финансов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 11 октября, на брифинге журналистам.

«В стране идет бюджетный процесс, 24 октября приезжает миссия МВФ. Посмотрите, что творится на финансовых рынках. Нет, читаешь постоянные спекуляции – того заменить, этого заменить. Кто из умных людей занимается такими делами, скажите?», – заявил Н.АЗАРОВ. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день все внимание должно быть сосредоточено на обеспечении устойчивости экономики страны и выживании финансовой системы. «Для этого нужна выверенная и четкая финансовая политика», - заявил Н.АЗАРОВ, отметив, что такая политика правительством проводится.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров передал ряд функций Государственной таможенной службы Украины Министерству финансов (правительственное постановление №1016 от 5 октября 2011 года).

Напомним, сейчас в Министерстве финансов проходит комплексная проверка. Как писала газета «Коммерсант-Украина», оперативная деятельность Минфина фактически оказалась заблокированной. Газета утверждает, что таким образом Президент Виктор ЯНУКОВИЧ ищет повод для увольнения министра финансов Федора ЯРОШЕНКО.

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ТЭК

Азаров надеется, что в ближайшие 10-15 дней будет найден компромисс по газовым вопросам

Украина надеется, что в ближайшие 10-15 дней будет найден компромисс с Российской Федерацией по газовым вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге журналистам.

«Сейчас идут переговоры, поэтому давайте подождем их завершения. Мы ожидаем, скажем так, в ближайшие 10-15 дней, что мы найдем компромисс. Это все, что я на сегодняшний момент могу и хочу сказать», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в резиденции российского президента «За видово» состоялись переговоры президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДЕДЕВА, а также премьер-министра России Владимира ПУТИНА.

По словам Главы Украинского государства, на них достигнут существенный прогресс в газовых переговорах между двумя государствами.

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Россия и Беларусь подписали соглашение о строительстве двух энергоблоков АЭС в Беларуси

Москва. Во вторник, 11 октября, ЗАО «Атомстройэкспорт» (ЗАО АСЭ, компания Госкорпорации «Росатом») и ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции» (Республика Беларусь) подписали Контрактное соглашение о сооружении энергоблоков № 1 и 2 АЭС на территории Республики Беларусь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Атомстройэкспорта», контрактное соглашение определяет основные положения Генерального контракта на строительство «под ключ» двух энергоблоков АЭС общей мощностью до 2400 МВт с реакторной установкой В-491. Предусмотрено, что белорусская АЭС будет сооружаться на условиях полной ответственности генерального подрядчика.

Для строительства первой белорусской АЭС выбран проект «АЭС-2006» ОАО «Санкт-Петербургский Атомэнергопроект».

Для размещения станции выбрана Островецкая площадка в Гродненской области. Проект белорусской АЭС соответствует требованиям действующих законодательных и нормативных документов в области использования атомной энергии Российской Федерации с учетом рекомендаций МАГАТЭ, требований EUR. Проект отличается повышенными характеристиками уровня ядерной, радиационной, технической и экологической безопасности АЭС, а также технико-экономическими показателями.

Справка УНИАН. 28 ноября 2008 года правительство Беларуси обратилось к российскому правительству с посланием, в котором отметило, что белорусские специалисты отдают предпочтение российскому проекту АЭС, и предложило приступить к реализации данного проекта.

28 мая 2009 года в Минске было подписано Соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

15 марта 2011 года в Минске в ходе заседания Совета Министров Союзного государства было подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции.

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Транспорт/Связь

Мининфраструктуры отстранило Волова от исполнения обязанностей директора аэропорта «Борисполь»

Министерство инфраструктуры Украины отстранило Антона ВОЛОВА от исполнения обязанностей генерального директора Международного аэропорта «Борисполь».

Как сообщили УНИАН в Госавиаслужбе, А.ВОЛОВ отстранен еще 6 октября в связи с проведением служебного расследования инцидента в аэропорту «Борисполь», который произошел с самолетом Аirbus авиакомпании «Украина».

По имеющимся данным, А.ВОЛОВ отстранен от должности «в рамках приказа министерства», которым была создана комиссия по расследованию инцидента, отстранен до окончания расследования.

Напомним, расследование будет проведено в течение 14 дней, максимальная дата его завершения - 20 октября т.г.

Исполняющим обязанности гендиректора аэропорта назначен Александр ГРЕЧКО - первый заместитель председателя Государственной авиационной службы Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 октября была создана комиссия Министерства инфраструктуры по проведению служебного расследования инцидента в аэропорту «Борисполь», который произошел с самолетом Аirbus (регистрационный номер UR-ABA) авиакомпании «Украина».

По сообщениям ряда СМИ, инцидент произошел с самолетом Аirbus, на котором должен был лететь с государственным визитом в Грецию Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. По неофициальным сведениям, самолет зацепился за трап, в результате чего на двери появилась царапина.

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Завтра на востоке и в Крыму ожидаются дожди, температура по Украине – от 1 до 20°

12 октября в Украине будет облачно с прояснениями. В восточных областях, Крыму и Приазовье ожидаются дожди, утром и днем - местами сильные дожди, местами грозы; температура ночью - 9-14°, на побережье морей - до 17°, днем - 15-20°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории - небольшой дождь, лишь ночью в центральных, Одесской, Николаевской и большинстве северных областей без осадков; температура ночью - 7-12° тепла, днем - 10-15°; в Карпатах ночью - 1-6° тепла, днем - 5-10°.

Ветер в Украине преимущественно западный, 9-14 м/с, в западных, восточных областях и на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 9-14 м/с. Температура ночью - 7-12°, днем - 10-15°.

В г. Киеве облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 9-14 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем - 13-15°.

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