Юрист: обвинение и суд “согласованно ошиблись”, определяя наказание Тимошенко

Вице-президент Адвокатской фирмы «Грамацкий и партнеры» Юрий ЗАБИЯКА считает, что даже беглый анализ приговора, вынесенного Юлии Тимошенко, вызывает ряд вопросов, и в частности, о том, почему суд в приговоре практически “продублировал” требования стороны обвинения назначить подсудимой минимально допустимый срок за миллиардные убытки. Таким образом он прокомментировал агентству УНИАН приговор, вынесенный сегодня по т.н. “газовому делу”.

Ю.ЗАБИЯКА отмечает, что комментировать приговор можно только прочитав его, а еще лучше - ознакомившись с материалами дела, однако даже при имеющейся на данный момент информации возникают вопросы насчет того, почему некоторые "нелогичности" из обвинительного заключения практически в неизменном виде перекочевали в приговор.

Юрист разъясняет, что ч.3 ст. 365 УК Украины предусматривает ответственность за превышение власти или служебных полномочий, если таковое привело к тяжким последствиям, которые в случае проявления в виде материальных убытков выражаются в сумме превышающей 117625 грн (на сегодняшний день).

Весьма странно, отмечает юрист, что при установленных в рамках следствия, а затем и в приговоре убытках более чем в 1,5 млрд. грн. (что почти в 10 тысяч(!) раз превышает "квалификационную" сумму), сначала прокурор просит назначить минимальный срок лишения свободы, предусмотренный упомянутой статьей УК, а затем суд выносит такой же приговор.

По словам юриста, при вынесении приговора суд принимает во внимание следующие факторы: санкция, установленная статьей (в случае с делом Ю.Тимошенко это от 7 до 10 лет), личность виновного и наличие отягощающих и смягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 65 УК).

Как видится из имеющейся информации о деле, считает Ю.ЗАБИЯКА, ни о каких отягчающих или смягчающих обстоятельствах речь не шла, личность Юлии Владимировны в целом тоже вне обсуждений. Тогда почему назначается наказание в виде минимально установленного срока заключения при убытках, настолько превышающих минимально установленный размер для квалификации по данной статье, задается вопросом юрист.

Конечно, добавляет юрист, можно было бы предположить, что прокурор ошибся в своих требованиях о назначении наказания, но почему тогда такое нелогичное наказание назначено приговором, который тут же подтверждает такой огромный размер убытков? Ведь даже учитывая то, что Юлия Владимировна не имеет непогашенных судимостей, учитывая ее поведение в суде по делу вряд ли можно говорить, что она, "стала на путь исправления" и минимального срока достаточно для ее "исправления и предотвращения новых преступлений", о чем пишет УК в статье о назначении наказания.

По мнению Ю.ЗАБИЯКИ, вывод напрашивается один - одинаковые ошибки в обвинительном заключении в части требований о назначении наказания и в приговоре в части такого назначения могут говорить о том, что такие ошибки делаются весьма согласованно.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева сегодня вынес решение об осуждении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы без права занимать государственные должности в течение трех лет.

Суд также удовлетворил гражданский иск НАК "Нафтогаз Украины", который требовал от Ю.ТИМОШЕНКО компенсации убытков, нанесенных компании в результате подписания соглашений в январе 2009 года, в объеме 1,516 млрд. грн.

Справка УНИАН. 11 апреля 2011 г. Служба безопасности Украины передала в Генеральную прокуратуру Украины 15 томов дела относительно газовых соглашений 2009 года.

В тот же день старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Александр НЕЧВОГЛОД вынес постановление о возбуждении в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

Государственное обвинение просило суд назначить Ю.ТИМОШЕНКО наказание в виде 7 лет лишения свободы с запрещением в течение трех лет занимать государственные должности.

Судебный процесс начался 24 июня 2011 г. Ю.ТИМОШЕНКО с 5 августа содержится в Лукьяновском СИЗО.