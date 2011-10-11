Янукович считает сегодняшнее решение суда по Тимошенко не окончательным

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что сегодняшнее решение суда относительно экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО является не окончательным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Словацкой Республики Данилом ТЮРКОМ в Киеве.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, приговор суда основывался на действующем Уголовно-процессуальном кодексе образца 1962 года.

«Но это не окончательное решение – впереди еще Апелляционный суд, и, безусловно, какое он примет решение, и в рамках какого законодательства он будет принимать это решение, это будет иметь большое значение», - сказал он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ заметил, что дело Ю.ТИМОШЕНКО досталось нынешней власти в наследство от предыдущей, поскольку расследование было начато после решения СНБО в феврале 2009 года.

«Поэтому оно (дело) расследовалось правоохранительными органами, и логически завершилось решением суда. Безусловно, решение суда было в рамках существующего Уголовно-процессуального кодекса», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября, Печерский районный суд Киева объявил постановление об осуждении экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы без дальнейшего права занимать государственные должности на протяжении трех лет. Соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ.

Суд также удовлетворил гражданский иск НАК "Нафтогаз Украины", который требовал от Ю.ТИМОШЕНКО компенсации ущерба, нанесенного компании вследствие подписания соглашений в январе 2009 года в объеме 1,516 млрд. грн.