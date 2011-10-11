Анонс на 12 октября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Марш пустых кошельков": программа действий на 13 октября”. Участники: председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав Рой, зам. председателя Всеукраинского профсоюза "Столица- Регионы" Юрий Еременко и лидеры предпринимательских организаций областей Украины ознакомят журналистов с запланированными во время акции действиями и требованиями к власти (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: «Европейский газовый рынок: грядёт революция?». Организатор - Институт Горшенина. Темы: Каким будет Европейский газовый рынок через 20 лет? Будут ли потеснены позиции Газпрома в Европе? Сможет ли Украина использовать ситуацию, в которой находится Газпром, для пересмотра действующих контрактов на поставку российского газа? Участники: Александр Гудыма, народный депутат Украины, министр энергетики оппозиционного правительства; Александр Пятничко, зам.директора Института газа НАНУ; Алексей Урин, советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Результаты и перспективы проекта "Поддержка социального предпринимательства в Украине". Участники: исполнительный директор Фонда Восточная Европа Виктор Лях; зам.директора Британского Совета в Украине Наталия Василюк; начальник управления коммуникаций Эрсте Банка Ярина Лукань; старший юрист PricewaterhouseCoopers Украина Адриан Опаиц; руководитель медицинского реабилитационного центра "Здоровье" Людмила Черикова.

* Состоится заседание Пресс-клуба МИД на тему: „Улучшение инвестиционного климата Украины за рубежом”. Участники: руководитель Департамента внешнеэкономического сотрудничества МИД Украины Игорь Николайко, зам.председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Виталий Демьянюк, директор Департамента информационной политики МИД Олег Волошин, сотрудники МИД и Госинвестпроекта.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Не/качественная еда: что мы едим? Выбери органическое!». Участники пресс-конференции проанализируют текущую ситуацию на украинском потребительском рынке относительно качества пищевых продуктов и предложат альтернативные варианты здорового питания для населения. Участники: председатель Правления Федерации органического движения Украины Евгений Милованов; президент Всеукраинской общественной организации «Живая планета» Светлана Берзина; президент Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ» Валентин Безрукий. Все журналисты и гости получат вкусные презенты, а также приглашения на ІІІ Всеукраинскую ярмарку органических продуктов, которая состоится 15 октября в Киеве на Контрактовой площади (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 425-55-25, (050) 411-57-10, E-mail: uaf@organic.com.ua.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет совещание по вопросам строительства терминала «D» аэропорта «Борисполь». Автобус с журналистами отправится от Дома Правительства.

* Состоятся Комитетские слушания на тему: «О соблюдении органами государственной власти прав профсоюзов» и «О проекте Трудового кодекса Украины». Организатор: Комитет ВРУ по вопросам социальной политики и труда.

* В рамках проекта “Мосты реформ” состоится онлайн-конференция с Ивари Падаром - депутатом Европарламента, экс-министром финансов Эстонии. Тема дискуссии: “Реформы финансового сектора и экономическая евроинтеграция. Зона свободной торговли для Украины: путь к реформам?». С украинской стороны в дискуссии будут принимать участие ведущие журналисты и эксперты. Организаторы проекта: Международный институт демократий и Интернет Канал “i1”.

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