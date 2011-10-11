Курс НБУ на 12.10.11

Официальный курс НБУ на 12.10.11100 USD – 797.2700 (11 октября – 797.2700)100 EUR – 1084.8453 (11 октября – 1083.7291)10 RUR – 2.5369 (11 октября – 2.4907)Учетные курсы банковских металлов на 12.10.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-132506.27 (11 октября-132665.73)961 XAG 10 Серебро-2501.04 (11 октября-2569.60)962XPT10Платина-121025.59(11 октября-121264.77)964XPD10Палладий-48234.84 (11 октября-49032.11)

Официальный курс НБУ на 12.10.11 100 USD – 797.2700 (11 октября – 797.2700) 100 EUR – 1084.8453 (11 октября – 1083.7291) 10 RUR – 2.5369 (11 октября – 2.4907) Учетные курсы банковских металлов на 12.10.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-132506.27 (11 октября-132665.73) 961 XAG 10 Серебро-2501.04 (11 октября-2569.60) 962XPT10Платина-121025.59(11 октября-121264.77) 964XPD10Палладий-48234.84 (11 октября-49032.11)

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