Главное на 11 октября (вечер)

Дело Тимошенко

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ заявляет, что приговор экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО может быть обжалован в Апелляционном суде города Киева в течение 15 суток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.КИРЕЕВ заявил во время оглашения судебного решения по результатам рассмотрения уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО о газовых соглашениях 2009 года.

"Решение Печерского районного суда может быть обжаловано в Апелляционном суде города Киева в течение 15 суток с момента его оглашения", - сказал Р.КИРЕЕВ.

Суд в лице председательствующего по делу также постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО в пользу НАК "Нафтогаз Украины" 1 млрд. 516 млн. 365 тыс. 234 грн. 94 копейки причиненных убытков, а также 2 тыс. 538 грн. - в пользу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз за проведение экспертизы.

"Иск НАК "Нафтогаз Украины" подлежит удовлетворению, поскольку наличие причинной связи между преступными действиями ТИМОШЕНКО Ю.В. с нанесенными убытками, их размеры полностью подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами", - отметил Р.КИРЕЕВ.

"Суд постановил: ТИМОШЕНКО Ю.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 365 ч. 3 Уголовного кодекса Украины и назначить ее наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с запрещением занимать государственные должности, связанные с выполнением распорядительных и административно-хозяйственных решений. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить в виде удержания под стражей", - объявил Р.КИРЕЕВ свое решение.

Согласно постановлению суда, Ю.ТИМОШЕНКО будет отбывать наказание в учреждениях Киевской области. "Срок отбывания наказания считать с 5 августа 2011 года, учтя срок отбывания под стражей на досудебном следствии", - резюмировал Р.КИРЕЕВ.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что сегодняшнее решение суда относительно экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО является не окончательным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Словацкой Республики Данилом ТЮРКОМ в Киеве.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, приговор суда основывался на действующем Уголовно-процессуальном кодексе образца 1962 года.

«Но это не окончательное решение – впереди еще Апелляционный суд, и, безусловно, какое он примет решение, и в рамках какого законодательства он будет принимать это решение, это будет иметь большое значение», - сказал он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ заметил, что дело Ю.ТИМОШЕНКО досталось нынешней власти в наследство от предыдущей, поскольку расследование было начато после решения СНБО в феврале 2009 года.

«Поэтому оно (дело) расследовалось правоохранительными органами, и логически завершилось решением суда. Безусловно, решение суда было в рамках существующего Уголовно-процессуального кодекса», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Решение суда в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО является досадным, поскольку препятствует украинской евроинтеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Словении Данилом ТЮРКОМ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, во время его переговоров с Президентом Словении этому вопросу было уделено много внимания. И, как ему кажется, у обоих президентов есть общая точка зрения по этому вопросу.

«Во-первых, я хотел бы сказать, что это, безусловно, досадный случай, который сегодня препятствует вопросу европейской интеграции Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Также, по его словам, этот вопрос вызывает обеспокоенность в Европейском Союзе. «И я хочу сказать, что мы хорошо понимаем, почему это так», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он заметил, что данный вопрос надо разделить на несколько частей.

«В чем проблема? Во-первых, Украина, которую мы получили в 2010 году, имела много проблем с модернизацией и гармонизацией украинского законодательства к европейским стандартам», - сказал он и отметил, что это не новая проблема, а проблема, унаследованная еще с советских времен, и сегодня Украина активно работает над реформированием законодательства и, в первую очередь, это касается Уголовно-процессуального кодекса.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, работа над новой редакцией кодекса началась еще в прошлом году, и сегодня проект отправлен на заключение Венецианской комиссии.

«Это очень большой законопроект, который, безусловно, будет рассматриваться в украинском парламенте и будет принят», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что с принятием нового кодекса Украина получит европейские стандарты в таких вопросах как права человека, свобода и т. п.

Он в который раз заявил, что сегодня вопросы евроинтеграции непосредственно зависят от выполнения Украиной обязательств, которые она взяла на себя, в том числе при вступлении в Совет Европы (один из них - принятие нового УПК – УНИАН). И это, по словам В.ЯНУКОВИЧА, требует времени.

Комитет по вопросам иностранных дел Европейского парламента планирует отложить голосование относительно проекта доклада по рекомендациям Совету ЕС и Еврокомиссии относительно соглашения об ассоциации с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, с таким предложением выступил сегодня во время заседания Комитета докладчик Ричард ЛЕГУТКО.

«Я думаю, нам следует взять дополнительное время для того, чтобы отобразить происходящее», - сказал он.

Докладчик отметил, что на сегодняшний день не стоит вопрос о том, стоит ли продолжать переговоры с Украиной о соглашении об ассоциации.

Вместе с тем, по его словам, комитет и Европарламент в целом должны, с одной стороны, выступить за продолжение переговоров, а с другой – послать четкий политический сигнал Киеву о неприемлемости такого подхода к демократии, который был продемонстрирован по делу против бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

По словам докладчика, решение о новом календаре рассмотрения проекта рекомендаций должно быть одобрено завтра во время его встреч с содокладчиками.

Финансы Миссия Международного валютного фонда для пересмотра программы сотрудничества с Украиной прибудет в нашу страну 24 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер сказал на брифинге: «В стране идет бюджетный процесс, 24 октября приезжает миссия МВФ. Посмотрите, что творится на финансовых рынках". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день все внимание должно быть сосредоточено на обеспечении устойчивости экономики страны и выживании финансовой системы. «Для этого нужна выверенная и четкая финансовая политика», - заявил Н.АЗАРОВ, отметив, что такая политика правительством проводится.

Национальный банк Украины (НБУ) в сентябре в резервы покупал швейцарские франки, евро и австралийские доллары, продавал – доллары США.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Резервы НБУ пополнились на 0,625 млрд. долл. (в эквиваленте) за счет покупки: 22,3 млн. евро, 508 млн. швейцарских франков, 13,1 млн. австралийских долларов.

В сентябре Нацбанк из резервов продал 2,559 млрд. долл. США и 30 млн. евро.

Проект Таможенного кодекса может быть принят парламентом в ноябре 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор департамента организации таможенного контроля и оформления Гостаможслужбы Сергей СЕМКА.

«Думаю, что он будет вынесен (на рассмотрение парламента – УНИАН) в начале ноября. Если не будет много замечаний и предложений из зала Верховной Рады во втором чтении, он может быть принят в ноябре, чтобы он вступил в действие с 1 января 2012 года. Хотя понимаю, что технически это сложно потому, что там надо принять много подзаконных актов», - сказал С. СЕМКА.

Также он отметил, что в данном документе запланировано оставить все позитивные нормы, действующие на сегодня для субъектов внешнеэкономической деятельности.

Транспорт

Кабинет министров Украины постановлением от 26 сентября №1029 внес ряд изменений в Правила дорожного движения, в частности, ввел водительские права на управление мопедами.

Текст соответствующего документа имеется в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, к категории А1 относятся мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства с двигателем с рабочим объемом до 50 куб. см, или электродвигателем мощностью до 4 кВт. Право на управление мототранспортными средствами и мотоколясками (категории А1, А) предоставляется с 16-летнего возраста. Обучаться вождению на мопедах можно с 14 лет, как и на мотоциклах.

При этом соответственно вносятся изменения в правила вождения для велосипедов, которые ранее были общими с владельцами мопедов (категории А1).

Помимо прочих изменений, в правилах установлено, что владелец транспортного средства, а также лицо, которое использует такое ТС на законных основаниях, могут передавать управление ТС другому лицу, имеющему при себе водительское удостоверение на право управления ТС соответствующей категории. Владелец ТС может передавать такое средство в пользование другому лицу, имеющему водительское удостоверение на право управления ТС соответствующей категории, передав ему регистрационный документ на это ТС.

Кроме того, в изменениях исключена норма относительно необходимости установления на механических транспортных средствах талона о прохождении технического осмотра в правом нижнем углу переднего ветрового стекла.

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