Белый Дом призывает освободить Тимошенко

Администрация президента США Барака ОБАМЫ призывает освободить Юлию ТИМОШЕНКО и других политических лидеров и бывших государственных чиновников.

Об этом говорится в специальном заявлении Белого дома, обнародованном на его официальном сайте.

«Соединенные Штаты глубоко разочарованы осуждением и приговором в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по политически мотивированному уголовному преследованию», - подчеркивается в заявлении.

«Обвинения против ТИМОШЕНКО и ход судебного разбирательства этого дела, а также преследование других лидеров оппозиции и членов предыдущего правительства, вызвали серьезные опасения по поводу приверженности украинских властей демократии и верховенству права», - отмечают в Белом доме.

«Соединенные Штаты решительно поддерживают цель украинского народа жить в демократической и процветающей европейской стране, и остаются преданными укреплению двустороннего сотрудничества, основанного на общих ценностях и общих интересах. Однако, Украина не может достичь этой цели без удвоения усилий, направленных на защиту и укрепление демократии и верховенства права для всех граждан страны», - подчеркивается в документе.

«Учитывая это, Соединенные Штаты призывают освободить Ю.ТИМОШЕНКО и других политических лидеров и бывших правительственных чиновников, и считают, что они не должны быть ограниченными в возможностях полноценно участвовать в политической жизни, в частности и в парламентских выборах следующего года», - говорится в заявлении Администрации Б.ОБАМЫ.