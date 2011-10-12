Россия считает политизированным дело Тимошенко - глава МИД

Москва. Россия считает политизированным дело экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и считает неприемлемым судить ее за законно действующий контракт по газу.

Об этом заявил в Швеции министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ, передает РИА Новости.

«Мы уважаем суверенитет Украины и независимость украинской правовой системы. Но мы подчеркиваем нашу позицию, что это конкретно дело очень политизировано и суть обвинений свидетельствует, что они имеют отношение к России», – заявил С.ЛАВРОВ журналистам сегодня.

«Мы не можем принять, что легитимно действующий контракт, который остается в силе и который никогда не оспаривался в правовом смысле, может стать поводом для решения суда, которое сегодня было вынесен», - отметил российский министр.

Он также добавил, что «нынешнее правительство и парламент в Украине приняли несколько правовых решений прямо или косвенно подтверждающих легитимность контракта 2009 года между «Нафтогазом» и «Газпромом».