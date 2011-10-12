ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Тимошенко дали 7 лет, Европа и Россия негодуют, Янукович успокаивает», в котором пишет: приговорив Юлию Тимошенко к 7 годам тюремного заключения, украинская власть открывает новую страницу в отношениях с Евросоюзом и Россией. Правда, президент Янукович поспешил успокоить - решение суда не окончательное…

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-timoshenko-dali-7-let-evropa-i-rossija-negodujut-januko-165967/

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Также «Дело» в публикации «Евро в обменниках подорожал на 12 копеек, вновь пробив планку в 11 грн.» пишет: стоимость единой европейской валюты на наличном валютном рынке по сравнению с вчерашними значениями выросла более чем на 1%, средний курс продажи валюты превысил 11 грн./евро…

http://delo.ua/finance/evro-v-obmennikah-podorozhal-na-12-kopeek-vnov-probiv-planku-v-165963/

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«Дело» в публикации «Лидеры Евросоюза намерены в течение двух недель найти выход из долгового кризиса» пишет: Европейский союз установил крайний срок для разрешения долгового кризиса. Лидеры стран-участников ЕС намерены найти пути выхода из ситуации на протяжении ближайших двух недель…

http://delo.ua/finance/lidery-evrosojuza-namereny-v-techenie-dvuh-nedel-najti-vyhod-iz-d-165950/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Деньги любят отчет», в котором пишет: Национальный банк решил закрепить за собой право вмешиваться в деятельность крупнейших платежных систем. За нарушение требований регулятора участникам рынка грозят санкции вплоть до ограничения операций в Украине. Игроки опасаются негативных последствий из-за усиления контроля…

http://www.kommersant.ua/doc/1792990

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Мы сыты по горло действиями украинской власти», в котором пишет: представители Евросоюза и России вчера заявили, что не считают справедливым и законным решение, вынесенное Печерским судом по делу Юлии Тимошенко. В ЕС отметили, что утвердились во мнении о преследовании оппозиции в Украине, но не исключили, что ситуацию еще можно исправить. Как стало известно изданию, Брюссель готовится послать Украине дополнительный жесткий сигнал. В случае если Киев не предпримет экстренных шагов для выхода из кризиса, руководство ЕС может отказаться от запланированных на 20 октября переговоров с Виктором Януковичем…

http://www.kommersant.ua/doc/1793108

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Издание «Экономические известия» в публикации «Россия близка к уступкам» пишет: в отношениях Москвы и Анкары наметился прогресс в переговорах об условиях поставок российского газа, который будет доставляться на турецкий рынок через украинскую территорию. Тем самым, по мнению экспертов, премьер РФ Владимир Путин допускает возможность пойти на уступки в переговорах с Турцией о стоимости голубого топлива…

http://state.eizvestia.com/full/rossiya-blizka-k-ustupkam

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Ворота в небо дорожают», в котором пишут: для строительства терминала D в аэропорту «Борисполь», на который уже потрачено около 3,6 млрд. грн., берут новый кредит — $130 млн. Официальное открытие объекта запланировано на конец этого года, но, скорее всего, из-за смены концепции терминала и необходимой теперь его перестройки

этой суммой проект не ограничится…

http://markets.eizvestia.com/full/vorota-v-nebo-dorozhayut

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«Экономические известия» публикуют материал «Бродский вытесняет конкурентов», в котором пишут: Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат (ЖЦБК) почти в пять раз нарастил выпуск газетной бумаги — спрос позволяет. Импортеры снижают поставки продукции в Украину - они не могут конкурировать с комбинатом по ценам…

http://markets.eizvestia.com/full/brodskij-vytesnyaet-konkurentov

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Газета «Сегодня» в публикации «Клиенты угрожают кассирам обменок, а НБУ ежедневно проверяет точки» пишет: если разрешат менять без паспорта хоть 100 баксов, проблема отпадет…

http://www.segodnya.ua/news/14297948.html

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Также «Сегодня» в публикации «К Евро-2012 цены на номера в гостиницах вырастут в три раза» пишет: все апартаменты в фешенебельных отелях Харькова уже забронированы…

http://www.segodnya.ua/news/14297926.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Осень - время девальвации?» пишет: в сентябре скупка наличной валюты приблизилась к уровню предкризисной осени 2008 года. Физлица - ни при чем, "виноват" Налоговый кодекс, толкнувший малый и средний бизнес в "валютную тень". Впрочем, предотвратить девальвацию можно и без "потрошения" резервов...

http://economics.unian.net/rus/detail/105520

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Россияне не инвестируют в валюту» пишет: россияне почти не отреагировали на сентябрьское падение рубля и фондовых рынков. Переток рублевых вкладов в валютные был в этом месяце незначительным, а активность розничных инвесторов на бирже и вовсе снизилась…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1390293/naselenie_sbilos_s_kursa

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Также «Ведомости» в публикации «ЖЖ теряет аудиторию» пишут: крупнейший сервис блогов Livejournal.com («Живой журнал», ЖЖ) теряет аудиторию. В этом году в России она сократилась примерно на четверть…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1390295/poluzhivoj_zhurnal

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Издание «Известия» в публикации «Россия и Европа залетели в тупик» пишет: чиновники попробуют защитить российских авиаперевозчиков от покупки квот на выброс в атмосферу парниковых газов…

http://www.izvestia.ru/news/503616

(УНИАН)