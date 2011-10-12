Политологи: вместе с оправдательным приговором с Тимошенко будет снят и штраф

Политологи считают, что в случае снятия с экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО обвинения в злоупотреблении служебным положением будет также снято требование о возмещении ею 1,5 млрд. грн. по гражданскому иску НАК «Нафтогаза».

Об этом ряд политологов заявили сегодня на пресс-конференции, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН вопрос о вероятности выплаты соответствующих денег.

В частности, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ отметил, что вопрос о 1,5 млрд. грн. был затронут для того, чтобы «искать деньги Ю.ТИМОШЕНКО и постоянно держать ее и ее семью в напряжении».

«Если будет снят приговор, то будут сняты и эти деньги», - сказал В.КАРАСЁВ. При этом он отметил, что европейские структуры также уже высказались по поводу абсурдности этого требования. «Поэтому в интересах власти снять этот долг. Если ТИМОШЕНКО выйдет на свободу, то она разберется, кто кому должен», - сказал он.

Представитель Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ также придерживается мнения о снятии этого долга. По его словам, если Ю.ТИМОШЕНКО выйдет на свободу, а штраф в виде 1,5 млрд. грн. останется, то соратники Ю.ТИМОШЕНКО превратят это в политическую акцию, которая только повысит рейтинг экс-премьера. «Представьте себе лозунг: «Помогите Юле заплатить Фирташу», - сказал А.ГОЛОБУЦКИЙ. По его словам, именно это станет основой избирательной кампании «Батькивщины».

В свою очередь директор компании персонального и стратегического консалтинга «Beta Communications» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ отшутился по поводу этого вопроса. «Бесспорно, ТИМОШЕНКО выплатит 1,5 млрд., когда ей начнут перечислять пенсию», - сказал он.