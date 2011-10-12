Европарламент проведет сегодня срочные дебаты из-за приговора Тимошенко
12:41, 12 октября 2011Разное
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Брюссель. Европейский парламент проведет сегодня срочные дебаты относительно ситуации в Украине.
Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, соответствующее дополнение внесено в повестку дня пленарного заседания Европарламента.
Предполагается, что в ходе дебатов перед депутатами выступит Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности ЕС Кэтрин ЭШТОН.
Дебаты будут проведены в связи с приговором бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
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