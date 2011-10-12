В Сарнах приступили к обезвреживанию 250-килограммовой бомбы в центре города

В Сарнах Ривненской области приступили к обезвреживанию 250-килограммовой бомбы в центре города.

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты работники МЧС заканчивают эвакуацию жителей центральной части города Сарны, чтобы взорвать на месте находки 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны.

По информации начальника центра пропаганды управления МЧС в Ривненской области Николая ПРОКОПЧУКА, уже эвакуированы жители четырех кварталов вблизи центра города, закрыт доступ в школы и детские сады.

Работники ГАИ перекрыли въезд в центр города. В ближайшие часы бомбу планируют взорвать.

Как удалось выяснить у местных жителей, большинство населения Сарн с пониманием отнеслось к необходимости проведения эвакуации. Люди брали с собой самое необходимое – документы, деньги, ценные вещи.