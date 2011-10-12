Главное на 12 октября (день)

Финансы

НБУ отменил копирование документов при обмене валюты

Национальный банк Украины (НБУ) отменил копирование документов, удостоверяющих личность, при покупке банками наличной валюты у населения.

Об этом говорится в заявлении председателя Нацбанка Сергея АРБУЗОВА, обнародованном на сайте регулятора.

«Мы разрешаем банкам покупать валюту у физических лиц при предъявлении ими любого документа, который удостоверяет личность. При этом копирование документов не осуществляется», - сказал С.АРБУЗОВ.

По его словам, эти нововведения вскоре вступят в силу (дату он не уточнил - УНИАН) и будут действовать до окончания чемпионата Евро-2012.

Среди прочего, С.АРБУЗОВ отметил, что регулятор предложит соответствующие изменения к законопроекту о валютном регулировании, который находится на рассмотрении парламента. При этом не уточнил, какие именно изменения будут предложены.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).

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Словакия заблокировала расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности

Парламент Словакии заблокировал расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС), которое было согласовано лидерами стран еврозоны в июле текущего года, сообщает агентство Франс Пресс.

Словакия остается последней страной еврозоны, не ратифицировавшей соответствующих поправок в национальное законодательство.

Против одобрения расширения ЕФФС резко выступала партия "Свобода и солидарность" (SaS), входящая в четырехпартийную правящую коалицию страны.

Главная оппозиционная партия Словакии "Курс - социальная демократия" Smer заявила, что будет готова обсудить возможность поддержки ЕФФС в период после падения кабмина, отмечает Reuters.

Страны Евросоюза в мае прошлого года договорились о создании ЕФФС для помощи государствам еврозоны, находящимся в трудном финансовом положении. На саммите 21 июля главы государств еврозоны решили расширить функции ЕФФС, дав ему возможность, в том числе, покупать бонды еврозоны на вторичном рынке, участвовать в рекапитализации банков. Эти решения должны быть одобрены на национальных уровнях в странах еврозоны. Для вступления соглашения в силу требуется его ратификация всеми 17 государствами.

Европейский фонд финстабильности - временный механизм. Совет министров финансов еврозоны (Еврогруппа) на заседании 19-20 июня одобрил изменения к Лиссабонскому договору, на основе которого функционирует Евросоюз, с тем, чтобы создать в еврозоне постоянный механизм финансовой стабильности с эффективным объемом в 500 миллиардов евро. Предполагается, что постоянный механизм финансовой стабильности придет на смену ЕФФС в середине 2013 года, передает ПРАЙМ-ТАСС.

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«Приватбанк» намерен внедрить технологию бесконтактных платежей PayPass

"ПриватБанк" (Днепропетровск) завершил комплекс технологических мероприятий, необходимых для внедрения в стране принципиально новой технологии бесконтактных платежей MasterCard PayPass.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

«Отличие этой технологии от традиционной заключается в том, что для оплаты покупок карту не нужно прокатывать через терминал и подписывать чек. Для проведения небольшого платежа достаточно лишь поднести стикер PayPass к платежному терминалу, для более существенных покупок - подтвердить оплату пин-кодом. И в том, и другом случае оплата происходит мгновенно», - говорится в сообщении.

Как сообщили в банке, сейчас идет тестирование и окончательная "откатка" технологии, а также установка в торговых точках новых терминалов PayPass. Банк намерен запустить услугу в промышленную эксплуатацию до начала чемпионата по футболу Евро-2012.

На сегодня наиболее активно технологию PayPas внедряют в Великобритании, Франции, Ирландии, Польше и Турции. Муниципальные власти Лондона заявили, что к 2012 году, когда там пройдут летние Олимпийские игры, терминалами PayPass будут оснащены не только все торговые точки, но и городской транспорт.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 135,741 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 118,003 млрд. грн., обязательства - 123,057 млрд. грн., уставный капитал - 10,160 млрд. грн., собственный капитал - 12,684 млрд. грн.

«ПриватБанк» в первом полугодии увеличил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года на 24% – до 782 млн. грн.

По состоянию на 29 сентября Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ владели по 33,7545% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,99%.

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S&P понизило рейтинги десяти крупнейших банков Испании

Рейтинговое агентство Standard&Poor`s понизило рейтинги десяти банков Испании, в числе которых оказались крупнейшие в стране Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Их долгосрочные кредитные рейтинги были понижены до уровня "АА-" с "АА", прогноз по обоим рейтингам - "негативный", передает BBC.

Агентство также понизило рейтинги Banco Sabadell SA и Bankinter SA до "A-" с "A", Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastian (Kutxa), Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Confederacion Espanola de Cajas de Ahorros (CECA),Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza и Aragon y Rioja (IberCaja).

В список на пересмотр с возможным понижением помещен долгосрочный кредитный рейтинг Banco Popular Espanol SA, который в настоящее время находится на уровне "A-". В целом негативные рейтинговые действия затронули 15 банков страны.

"На наш взгляд, испанские банки в целом устояли во время кризиса, однако их финансовые профили ослабли. Банки накопили большое количество "проблемных" активов и истратили большую часть средств из своих "подушек безопасности", - говорится в сообщении S&P.

Свое решение агентство объяснило ухудшением макроэкономических условий и состоянием финансовой системы Испании. Рост ВВП Испании оказался медленнее ожидаемого, что мешает развитию банков. Также в S&P`s отметили низкую активность на местном рынке недвижимости.

Напомним, в минувшую пятницу агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Испании до "AA-" с "AA+" на фоне усугубления долгового кризиса в еврозоне. Рейтинг Испании от S&P находится на уровне "АА", от Moody`s - на уровне "Aa2". Прогнозы по рейтингам всех трех агентств "негативные".

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ТЭК

Первые результаты переговоров с Украиной по газу появятся не раньше ноября - Миллер

Москва. Первых результатов переговоров с Украиной по соглашениям в газовой сфере не стоит ждать раньше ноября.

Об этом заявил председатель правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА «Новости».

"Да, действительно, переговоры с нашими украинскими коллегами идут очень активно и в очень позитивном ключе. Но вопросов остается еще достаточно много, и они сложные. Абсолютно точно, в ближайшие дни никаких окончательных договоренностей не будет достигнуто. Думаю, что первых результатов не стоит ждать раньше ноября", - сказал А.МИЛЛЕР, отвечая на вопрос, следует ли ожидать уже в ближайшие дни достижения договоренностей с Украиной с учетом прошедших накануне переговоров.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел переговоры с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ.

25 сентября Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ также отметил существенный прогресс в газовых переговорах между Украиной и Россией.

26 сентября Н. АЗАРОВ заявил, что Украина и Россия достигли договоренности о пересмотре газовых контрактов.

11 октября в центральном офисе «Газпрома» состоялась очередная рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

А. МИЛЛЕР и Ю. БОЙКО выразили удовлетворение ходом текущего диалога. Принято решение провести очередную встречу в ближайшее время.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

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Украина в январе-августе увеличила импорт газа на 71,6%

Украина в январе-августе 2011 года увеличила импорт природного газа на 71,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 9 млрд. 254,320 млн. долл., сообщили УНИАН в Государственной службе статистики.

По данным Госстата, объем импорта природного газа в январе-августе в общем объеме импорта составил 17,8%.

В то же время в январе-августе Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 8,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2 млрд. 984,634 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-августе составил 5,7%.

Экспорт природного газа и сырой нефти с газовым конденсатом в январе-августе Украина не осуществляла.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина увеличила импорт природного газа на 17,7%, по сравнению с 2009 годом, до 9 млрд. 392,940 млн. долл. Объем импорта природного газа в 2010 году в общем объеме импорта составил 15,5%.

В 2010 году Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 39,5%, по сравнению с 2009 годом, до 4 млрд. 171,265 млн. долл. Объем импорта нефти в общем объеме импорта в 2010 году составил 6,9%.

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«Укргазвыдобування» открыла новые залежи газа на Березовском месторождении

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», завершила строительство глубокой (6 025 м) разведывательной скважины №202 на Березовском месторождении (Харьковская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что скважина пробурена в западной части месторождения, из-за сложных условий месторасположения скважины в пойме р. Мерла бурение скважины проводилось с намывного сооружения.

В результате испытания скважины в интервале глубин 5 555 - 5 537 м получен промышленный приток газа дебитом более 80 тыс. куб. м в сутки.

«Данной скважиной на месторождении был раскрыт обособленный пласт, который до этого не разрабатывался. Таким образом, на Березовском месторождении открыты новые залежи природного газа», – отмечается в сообщении.

Напомним, Березовское газоконденсатное месторождение открыто в 1979 году в Краснокутском р-не Харьковской обл. Введено в разработку в 1983 году, начальные запасы газа составляли около 27 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - это крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

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Строительство

Мининфраструктуры продлило конкурс по привлечению инвесторов для достройки Дарницкого воказала

Министерство инфраструктуры Украины продлило конкурс по привлечению инвесторов для завершения строительства пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница в Киеве. Соответствующее объявление размещено в газете «Урядовый курьер» от 12 октября №188.

Согласно объявлению, срок предоставления заявок продлен до 23 ноября 2011 года. Срок предоставления конкурсных предложений установлен с 30 ноября по 12 декабря 2011 года, в целом конкурс будет проходить до 4 января 2012 г. Дата предварительного раскрытия предложений - 13 декабря, срок раскрытия конкурсных предложений с целью определения победителя - с 29 декабря 2011 г. по 4 января 2012 г. Срок, на протяжении которого объявляются результаты конкурса, - с 5 по 18 января 2012 г.

Как уточнили в министерстве, конкурс был продлен в связи с отсутствием заявок.

Конкурсное предложение должно содержать, в частности, инвестиционный проект строительства второй очереди пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница, графики его реализации со сроками разработки проектной документации, начала и окончания выполнения строительно-монтажных работ, введения в эксплуатацию объекта инвестирования, расчет предполагаемого пассажиропотока, предложения по условиям предоставления инвестиций и пр.

Вторая очередь Дарницкого вокзального комплекса включает строительство главного здания вокзала с центральным тоннелем, открытой автостоянки на 300-350 машиномест с 2-уровневым подземным паркингом, завершение строительства главного перрона, внешних сетей водоснабжения и водоотвода, других инженерных сетей.

Как сообщал УНИАН, Мининфраструктуры уже раз продлевало срок подачи заявок инвесторов на конкурс по достройке Дарницкого вокзала до 12 сентября т.г., конкурс должен был завершиться 7 ноября т.г.

Ориентировочная сметная стоимость второй очереди строительства — 1 млрд. 792 млн. 842,653 тыс. грн., в соответствии с ТЭО, утвержденным Кабмином 19 сентября 2007 г. №758.

На сегодня на вокзале построен железобетонный каркас здания вокзала на 7 этажей и тоннель без отделки и инженерных сетей.

Предусматривается, что зоны обслуживания пассажиров и посетителей комплекса будут объединены с помощью эскалаторов, лестницы, а также подъемников для малоподвижных групп населения.

Одновременная вместимость вокзального комплекса составит в дальнем сообщении 2700 пассажиров, в пригородном - 1600 пассажиров.

Заказчиком строительства выступает Государственное территориальное отраслевое объединение «Юго-западная железная дорога».

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого вокзального комплекса начато в 2004 году на основании распоряжения Кабмина от 31 марта 2004 г. №192-р «О строительстве пассажирского вокзального комплекса на станции «Дарница» в Киеве». Распоряжением Кабмина от 19 сентября 2007 г. №758-р утверждено ТЭО строительства. Работы по пассажирскому вокзалу, с помощью которого планировалось разгрузить вокзал станции «Киев-Пассажирский», в конце 2009 года были приостановлены в ожидании инвестора.

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ГИУ планирует увеличить объемы льготных ипотечных кредитов до 2,8 млрд. грн.

Государственное ипотечное учреждение в 2012 году планирует обеспечить увеличение объема льготных ипотечных кредитов с 0,5 млрд. грн. (2011 год) до 2,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель правления ГИУ Виктор МИРГОРОДСКИЙ.

«В 2012 году этот показатель планируется увеличить до 2,8 млрд. грн. Сейчас условия предоставления ипотечных кредитов по программе ГИУ - это наилучшие условия, которые существуют на рынке ипотеки», - сказал В.МИРГОРОДСКИЙ.

Он отметил, что ГИУ предоставляет банкам финансовые ресурсы под 11% годовых и рекомендует банкам кредитовать население со ставкой не выше 15% годовых в гривнях сроком от 5 до 30 лет.

Также В.МИРГОРОДСКИЙ сообщил, что в 2011 году ГИУ приобрело у банков-партнеров около 120 ипотечных кредитов на вторичном рынке на сумму около 58 млн. грн., 60 из них - в августе-сентябре.

По словам В.МИРГОРОДСКОГО, число банков, выдающих кредиты по программе ГИУ, с начала года увеличилось с 4 до 27 банков.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

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Промышленность

Производство легковых авто в Украине увеличилось на 50%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре 2011 г., по оперативным данным, увеличилось на 50,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 71,869 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-сентябре т.г. увеличилось на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 2 572 штук.

Также сообщается, что производство грузовых автомобилей в Украине за 9 месяцев т.г. сократилось на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 2 484 штук.

Как сообщал УНИАН, по данным «УкрАвтоПрома», в 2010 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 14,2%, по сравнению с 2009 годом, до 74,992 тыс. штук. Производство автобусов увеличилось на 76,5% – до 2 693 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось в 2,2 раза – до 5 129 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.

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Украинские металлурги увеличили производство основных видов продукции на 5-8%

Украинские металлурги за январь-сентябрь 2011 г. увеличили относительно аналогичного периода 2010 г. производство основных видов продукции на 5-8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, за 9 месяцев т.г. метпредприятия произвели 21,511 млн. тонн чугуна, что на 6%, или на 1,216 млн. тонн, больше, чем по итогам 9 месяцев 2010 г.

Производство стали за отчетный период выросло на 8% (на 1,961 млн. тонн) - до 26,053 млн. тонн. Производство готового проката выросло на 5%, или на 1,113 млн. тонн, - до 21,688 млн. тонн.

Производство метизов за январь-сентябрь т.г. увеличилось на 5%, или на 10 тыс. тонн, – до 209 тыс. тонн.

В.ХАРАХУЛАХ отметил, что, по состоянию на 1 октября т.г., на метпредприятиях в работе находилось 28 доменных печей (78%), 19 конвертеров (90%), 14 мартеновских печей (67%) и 7 электропечей (47%).

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Фондовый рынок

ФГИУ выставил на продажу Нежинский завод сельхозмашиностроения

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 99,996% акций ПАО «Нежинский завод сельхозмашиностроения».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации".

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет 11 млн. 272 тыс. грн.

Конкурс по продаже акций ПАО состоится через 50 дней со дня его объявления.

Справка УНИАН. ПАО «Нежинский завод сельхозмашиностроения» (г. Нежин, Черниговская обл.) занимается производством техники и оборудования для сельского хозяйства и машиностроения. Объем произведенной продукции по итогам второго квартала 2011 года составил 9 млн. 280 тыс. грн., убыток - 3 млн. 938 тыс. грн., дебиторская задолженность - 2 млн. 438 тыс. грн., кредиторская - 15 млн. 466 тыс. грн.

Уставный фонд ПАО «Нежинский завод сельхозмашиностроения» составляет 11 млн. 271 тыс. грн.

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Конкурс по продаже 60,857% акций Макеевского меткомбината снова не состоялся

Объявленный Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) конкурс по продаже 60,857% государственного пакета акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат" снова не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Начальная стоимость пакета акций составляла 215 млн. 533 тыс. грн.

Согласно фиксированным условиям конкурса, инвестор, в частности, должен был погасить просроченную задолженность Общества перед государством по кредитам, предоставленным под гарантии Кабмина, а также иную просроченную задолженность.

Покупатель госпакета акций меткомбината также должен был соблюдать положения плана санации, утвержденного определением Хозсуда Киева от 9 сентября 2004 года.

Напомним, ранее ФГИУ неоднократно выставлял на продажу пакет акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат", однако приватизационные конкурсы так и не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Справка УНИАН. Основные средства ОАО «Макеевский металлургический комбинат» были переданы для формирования уставного капитала ЗАО «Макеевский металлургический завод» (ММЗ), учредителем которого выступило ЗАО «Макеевсталь».

После объединения горно-металлургических активов ЗАО «Смарт-холдинг» и ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» ММЗ вошел в Дивизион стали и проката группы «Метинвест».

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