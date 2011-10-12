Янукович подписал изменения к закону по предотвращению фальсификации лекарств

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по предотвращению фальсификации лекарственных средств».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по предотвращению фальсификации лекарственных средств", которым предусмотрен ряд мероприятий по предотвращению фальсификации лекарств.

В частности, законом предусмотрено, что общие требования к материально-технической базе для производства лекарственных средств, проведения производственного контроля их качества, а также технологических регламентов устанавливаются центральным органом исполнительной власти по лекарственным средствам.

Контроль над качеством лекарственных средств и условиями их производства осуществляется центральным органом исполнительной власти по лекарственным средствам и подчиненными ему территориальными органами исполнительной власти по лекарственным средствам в соответствии с законом.

Предусмотрено, что контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров, либо фальсифицированных лекарственных средств, то есть их перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с укрывательством от таможенного контроля, карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией средств, которые были предметом контрабанды.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, а также если предметом этих действий были особо опасные наркотические средства или психотропные вещества или наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры, или фальсифицированные лекарственные средства в крупных размерах, караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров, либо фальсифицированных лекарственных средств, которые были предметом контрабанды, и с конфискацией имущества.

Преднамеренное изготовление фальсифицированных лекарственных средств, приобретение, перевозка, пересылка или хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств, если такие действия создали угрозу для жизни или здоровья лица, или совершенные в крупных размерах, карается штрафом от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан либо ограничениям свободы сроком до трех лет, либо лишениям свободы на тот же срок, с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья и оборудования для их изготовления.

20 сентября Верховная Рада устранила несогласованности в тексте принятого 8 сентября 2011 года закона Украины. Парламент решил, что данный закон вступит в силу в случае подписания его Президентом Украины 1 ноября 2011 года. В принятом ранее законе предусматривалось, что он начнет действовать 1 сентября 2011 года, хотя закон принимался 8 сентября 2011 года.