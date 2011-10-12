Анонс на 13 октября

* Президент Украины Виктор Янукович с рабочей поездкой посетит Хмельницкую область.

* 9-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Что потребляют украинцы? Независимый аудит украинских производителей мяса», посвященная старту первого в Украине независимого исследования качества мяса и мясопродуктов на предприятиях отечественных производителей. В исследовании принимают участие все государственные контролирующие органы. Участники: Юрий Чернобрывец, директор Института потребительских экспертиз; Алла Григоренко, зам.директора департамента контроля качества медицинских услуг, регуляторной политики и санитарно-эпидемического благополучия, начальник управления общественного здоровья и санитарно-эпидемического благополучия населения МЗ Украины; Анатолий Подрушняк, зам.директора института, руководитель отдела гигиены и токсиколго-гигиенической экспертизы пищевых продуктов Института экогигиены и токсикологии им..Медведя МОЗ Украины; Олег Швец, директор Государственного научно-исследовательского центра по проблемам гигиены питания МОЗ Украины, главный внештатный диетолог МОЗ Украины. Исследование будет состоять из трех этапов: исследование мяса курятины, продуктов мясопереработки (колбасных изделий и полуфабрикатов) и свинины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 095 828 13 38, 067 465 54 26.

* Предпринимательские объединения из разных регионов Украины проведут акцию «Марш пустых кошельков» в Киеве. Организатор - Федерация профсоюзов малого и среднего предпринимательства Украины совместно с общественными региональными организациями предпринимателей. В частности, в акции планируют участвовать предпринимательские организации Винницкой, Киевской, Хмельницкой и Черниговской областей. Участники акции намерены завтра собраться возле арки Дружбы народов, пройти к стенам ВРУ, после чего – к МВД и АПУ. Требования: уменьшение единого социального взноса в 2 раза; отмена пенсионной реформы, введение нормы, которая позволяет проведение внеплановых проверок предпринимателей исключительно по решению судов или согласно санкциям прокуратуры, а также разработка закона об общественном контроле.

* Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка проведет расширенное заседание коллегии о состоянии законности и правозащитной деятельности в сфере водных отношений.

* ПАТ «Киевэнерго» по случаю начала отопительного сезона проведет встречу с журналистами на одном из ключевых энергообъектов Компании - Теплоэлектроцентраль №5. В мероприятии примут участие: ген.директор ПАТ «Киевэнерго» Эдуард Соколовский, технический директор ПАТ «Киевэнерго» Александр Зайцев, первый зам.технического директора-главный инженер ПАТ «Киевэнерго» Юрий Гладышев, специалисты ТЭЦ-5.

* Пресс-конференция на тему: «Вторая волна мирового финансово-экономического кризиса: пойдет ли Украина путем Греции?». Участники: директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий.

* Состоится открытый диалог "Особенности взаимоотношений банков-кредиторов и бизнеса. Будущее рынка корпоративного кредитования в Украине". Организатор: Центр коммуникаций Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ. Приглашены: Борис Тимонькин, первый вице-президент Украинского кредитно-банковского союза УКБС, председатель правления "Укрсоцбанка"; Станислав Дубко, генеральный директор агентства "Кредит-Рейтинг"; Александр Сугоняко, президент АУБ и др.

* 12-00 - в УНИАН состоится презентация результатов пилотного Рейтинга энергоэффективности регионов Украины (Ukrainian Energy Index – 2011). Рейтинг Ukrainian Energy Index стал первым отечественным рейтингом, который отражает эффективность использования энергоресурсов в Украине в целом и в каждой из ее областей при существующей структуре экономики и качестве услуг ЖКХ, а также отражает потенциал энергосбережения по каждой из областей. Оценка энергоэффективности проведена на основании сопоставления энергозатрат на количество произведенной продукции в разбивке по отраслям и в сравнении с аналогичными показателями стран ЕС. Участники: Николай Пашкевич, председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины; Ольга Романюк, зам.министра регионального развития, строительства и ЖКХ, Наталия Емченко, директор Компании СКМ по связям с общественностью и коммуникациям; Валерий Гладкий, директор АЦ «БЕСТ»; Оксана Митницкая, главный редактор еженедельника «Власть денег», пресс-секретарь СКМ Анна Терехова (ул.Крещатик, 4,конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (062)3815037, anatoliy.evtushenko@scm.com.ua до 12 октября. Дополнительная информация: (062) 381 50 37. Регистрация в 11-30.

* Экономический совет общественных объединений и ассоциаций промышленников, предпринимателей и работодателей рассмотрит законопроект об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства, подготовленный профильным комитетом ВРУ ко второму чтению. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник, председатель Совета Национальных Ассоциаций товаропроизводителей при КМУ Валентина Изовит и др.

* Круглый стол на тему: «Урожай 2011. Проблемы агросектора». Организаторы: Международный Фонд Блейзера и аграрная компания Harmelia. Приглашены эксперты: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Леонид Козаченко, председатель Совета предпринимателей при КМУ, президент Украинской аграрной конфедерации; Владимир Лапа, ген.директор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»; Джон Шморгун, президент аграрной компании Harmelia; Павел Гайдуцкий, директор института стратегических оценок; Вадим Бодаев, директор компании SigmaBleyzer.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Презентация результатов мониторинга деятельности региональных тендерных комитетов главных распорядителей бюджетных средств в сфере образования”. Во время пресс-конференции экспертами Центра политических студий и аналитики будет представлена аналитическая информация об осуществлении закупок в регионах товаров и услуг в системе образования. Будут сравнены цены на продукты питания, соответствующие ремонтные работы, товары и услуги для учебных заведений со среднестатистическими показателями по областям и в целом по Украине. Данная информация была собрана в рамках Всеукраинской кампании “Знать, чтобы действовать”, которую реализует Центр политических студий и аналитики совместно с партнерством “Новый гражданин”. Исследование проведено при поддержке МФ «Відродження». Среди участников пресс-конференции - народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам базового образования профильного комитета парламента Украины Леся Оробец (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +38096-4974225. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: “Проблемные вопросы применения Налогового кодекса при системном администрировании налогов на прибыль и на добавленную стоимость. Направления совершенствования системы администрирования налогов и Налогового кодекса”. По результатам круглого стола планируется подписание открытого обращения к Правительству, ВРУ, Министерству финансов Украины, Комитету ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики, а также ГНСУ с конкретными предложениями по совершенствованию системы администрирования налога на прибыль и НДС.

* Пресс-конференция на тему: “АУБ выступает за упрощение не только продажи, но и покупки валюты гражданами”. В работе примет участие Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-евразийской банковской федерации.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Риски отопительного сезона. Почему гибнут люди от обогревательных приборов?» Будут обнародованы результаты тестирования обогревателей, проведенные в Укрметртестстандарте, а также будет объявлено о ряде акций и специальных мероприятий, инициированных компанией UFO. В пресс-конференции примут участие ученые и эксперты, откликнувшиеся на предложение компании UFO объявить войну подделкам на рынке обогревательной техники. Среди участников: зам.начальника центра исследований «УкрТЕСТ» при Укрметртестстандарте Сергей Кочетков, зам.начальника главного управления по вопросам энергетики КГГА Елена Малежик, национальный координатор европейской инновационной научно-технической программы EUREKA Петр Смертенко и ген.директор компании «УФО Украина» Б.Барыш Учок (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоятся публичные дебаты на тему: «Экономические реформы помогут побороть коррупцию в Украине». Организатор – Фонд «Эффективное управление» в партнерстве с компанией Intelligence Squared (Лондон, Великобритания). Участники: Борис Краснянский, управляющий партнер компании «ПрайсвотерхаусКуперс Украина»; Мартин Райзер, директор регионального офиса Всемирного Банка в Украине, Белоруссии и Молдове; Наталья Королевская, председатель Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства; Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития. Модератор – журналист и телеведущий Мустафа Найем.

* Состоится пресс-мероприятие в рамках очередного заседания маркетинг-клуба Американской Торговой Палаты и маркетингового агентства «Палс», посвященное выходу на украинский рынок компании E2Market. E2Market предоставляет уникальные комплексные маркетинговые и IT услуги, аналогов которых на сегодняшний день нет на украинском рынке. Темы: Как с помощью Интернета увеличить объем продаж и повысить узнаваемость бренда? Как эффективно использовать аналитические возможности Интернета для оптимизации вашего бизнеса? Как организовать продажу он-лайн без больших капиталовложений? Докладчик: Джордж Ланг, основатель и генеральный директор компании E2Market. Помимо дискуссии в программе целый ряд нетворкинг –мероприятий и розыгрыш призов от спонсоров.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63