Платини: UEFA ожидает, что на Евро-2012 приедут более миллиона болельщиков

Варшава. Европейская футбольная федерация UEFA прогнозирует приезд на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году, который пройдет в Украине и Польше, более миллиона болельщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент UEFA Мишель ПЛАТИНИ сегодня журналистам в Варшаве.

«Ожидаем более миллиона гостей, многие миллионы будут в разной форме болеть, думаю, что из этой перспективы это будет успех”, - сказал президент UEFA, который с 11 октября находится с визитом в Польше.

М.ПЛАТИНИ отметил, что после осмотра построенных и реконструированных объектов к Евро-2012 в четырех польских принимающих городах уверен в том, что чемпионат состоится „по меньшей мере, нормально”.

Он отметил, что в Польше никогда не было проблем с подготовкой к турниру, в отличие от Украины.

„В определенный момент мы не знали: состоится ли турнир в Украине, задавали себе вопросы, состоится турнир в Украине на двух или четырех стадионах. Но в последнее время украинцы очень старались и на сегодняшний день в целом нет никаких серьезных проблем”, - сказал М.ПЛАТИНИ.

„Стадионы фантастические как в Польше, так и в Украине. Теперь остается организация и обслуживание, чтобы болельщики, которые сюда приедут, почувствовали футбольный праздник”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, завтра в польском Кракове состоится жеребьевка плей-офф среди восьми команд, которые будут бороться за последние 4 путевки на Евро-2012.

Еврочемпионат, право организовывать который украинцы с поляками выиграли в апреле 2007 года, состоится в 4 польских и 4 украинских городах.

По данным исследований польского портала money.pl, болельщики, которые приедут в Польшу на Евро-2012, могут потратить в стране около 300 млн. дол.